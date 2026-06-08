Juez de EE.UU. autoriza pedir ayuda a Suiza por cuenta vinculada al asalto al Capitolio

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Washington, 8 jun (EFE).- Un juez federal de Estados Unidos autorizó solicitar asistencia judicial a Suiza para intentar obtener datos de una cuenta del servicio de correo electrónico Proton Mail que presuntamente estaría vinculada con los autores del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

La decisión del juez federal Amit Mehta, oficializada el fin de semana y publicada este lunes en los portales judiciales, responde a la solicitud presentada por agentes de policía de Washington que resultaron afectados por los disturbios y que mantienen una demanda civil contra el presidente Donald Trump, así como a los demás acusados de la violencia desencadenada en esa jornada.

La cuenta en cuestión pertenece al consultor y estratega republicano Roger Stone y el acceso a la cuenta debe pasar por las autoridades suizas debido a que Proton Mail es una empresa registrada en el país europeo.

Los demandantes argumentan que la información en esta cuenta podría contribuir a esclarecer comunicaciones y actividades relevantes para la investigación civil sobre los hechos ocurridos el 6 de enero.

El inédito ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 se produjo después de que Trump, en un mitin fuera de la Casa Blanca, instara a la multitud a dirigirse al Congreso y a «luchar con todas sus fuerzas», rechazando la toma de posesión de Joe Biden como presidente.

Poco después, la Cámara Baja controlada por los demócratas creó un comité selecto para investigar el papel del presidente republicano y su entorno en los intentos de anular las elecciones de 2020.

Tras más de un año de audiencias, revisión de documentos y más de 1.000 testimonios, la comisión concluyó que Trump fue la «figura central» de un «complot multipartito» para revertir su derrota, algo que el republicano ha rechazado categóricamente.

Tras regresar a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump concedió indultos y conmutaciones de pena a numerosos condenados por su participación en el asalto al Capitolio.

Sin embargo, continúan abiertas varias demandas civiles relacionadas con los hechos del 6 de enero, incluidas acciones presentadas por agentes de policía y legisladores que buscan determinar responsabilidades y obtener compensaciones por los daños sufridos. EFE

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