Juez de EE.UU. frena parte de inspecciones sanitarias a centros de inmigrantes en Colorado

Compartir

3 minutos

Miami (EE.UU.), 15 ago (EFE).- Un juez federal de EE.UU. bloqueó este jueves temporalmente parte de una nueva ley de Colorado que amplía las inspecciones estatales de los centros privados de detención de inmigrantes, aunque mantuvo vigente la autoridad del estado para investigar un caso de tuberculosis en una instalación de Aurora, al este de Denver, administrada por GEO Group.

El juez Daniel Domenico, del Distrito de Colorado, falló sobre una demanda presentada en junio por GEO contra el estado para frenar una ley aprobada este año que refuerza la supervisión sanitaria y de seguridad de los centros privados que albergan a inmigrantes.

La orden judicial bloquea temporalmente ciertos requisitos de inspección hasta el 15 de octubre, cuando vence el actual contrato de GEO con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para operar el centro de Aurora.

El fiscal general de Colorado, Phil Weiser, lamentó que la decisión, de carácter temporal, no fuera «el amplio alivio que buscaba».

Sin embargo, según Weiser, el fallo «deja intacta la autoridad existente de Colorado en materia de salud y seguridad».

Esa distinción adquirió especial importancia esta semana porque Colorado demandó este miércoles a GEO para obligar a la compañía a cumplir una orden de salud pública relacionada con un caso confirmado de tuberculosis en el centro de Aurora.

La demanda de Colorado contra GEO no depende de las nuevas facultades creadas por la ley, sino de leyes sanitarias estatales preexistentes, y continúa pendiente.

«Nuestra demanda presentada ayer busca hacer cumplir esa autoridad existente y exigir que GEO coopere con la investigación estatal sobre tuberculosis», recalcó Weiser, quien aseguró que Colorado continuará utilizando «todas las herramientas disponibles» para proteger la salud pública.

El enfrentamiento tiene un antecedente directo en el estado de Washington, donde GEO también intentó impedir las inspecciones sanitarias estatales en su centro de detención de inmigrantes de Tacoma.

Washington aprobó en 2023 una ley que estableció estándares sanitarios para los centros privados de detención. Tras años de litigios, un tribunal federal ordenó en julio pasado a GEO permitir el ingreso de inspectores estatales, después de que estos fueran rechazados en diez ocasiones mientras investigaban más de 3.500 denuncias sobre las condiciones del centro.

El caso de Washington, que corresponde al Noveno Circuito federal, apunta a una disputa de alcance nacional sobre hasta dónde pueden llegar los estados en la supervisión sanitaria de instalaciones privadas contratadas por el Gobierno federal para detener inmigrantes. EFE

fm/ims/seo