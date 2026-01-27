Juez de Minesota amenaza con declarar en desacato a alto oficial de inmigración de Trump

3 minutos

Mineápolis, 27 ene (EFE).- El juez federal principal para el distrito de Minesota, Patrick Schiltz, ha citado al director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, para explicar por qué la agencia ha incumplido requerimientos de jueces locales sobre inmigrantes detenidos y ha amenazado con abrirle un procedimiento por desacato.

En un alegato presentado el lunes, Schiltz citó este próximo viernes 30 de enero a Lyons para que se persone ante él y explique porque el ICE no ha concedido en varias ocasiones vistas judiciales para la posible concesión de fianza a inmigrantes detenidos pese a las órdenes dictadas por múltiples tribunales de Mineápolis, ciudad que ha sido escenario de redadas de migrantes masivas en enero y de dos muertes de civiles a manos de agentes federales en el marco de estos operativos.

“La paciencia del tribunal se ha agotado”, escribió Schiltz en su alegato, en el que amenazó con abrir procedimientos por desacato contra Lyons.

El Departamento de Seguridad Nacional, que dirige las operaciones de ICE, no se ha pronunciado sobre la comparecencia o no de Lyons o si el Gobierno Federal intentará bloquear la citación en los juzgados.

El requerimiento llega en un momento marcado por la muerte de Alex Pretti, ciudadano de Mineápolis que el sábado falleció a causa de múltiples disparos de agentes de inmigración, el segundo incidente de este tipo en la ciudad en menos de tres semanas tras el fallecimiento de Renee Good el pasado 7 de enero.

El Gobierno del presidente Donald Trump ha considerado que las autoridades locales han animado a la población a interferir en las labores de los agentes de inmigración y ha tachado a los jueces de «activistas» por tratar de cuestionar sus estrategias.

La muerte de Pretti, que, sin ofrecer resitencia violenta, fue asaltado por varios agentes que le dispararon por la espalda tras desarmarlo, ha llevado a la Casa Blanca a dar un golpe de timón y aflojar su operativo, que ha supuesto el despliegue de unos 3.000 agentes en la ciudad después de que Trump pusiera en el foco casos de malversación de fondos federales que involucran a la comunidad somalí de la ciudad.

Ayer, Trump habló con el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minesota, Tim Walz, para rebajar la tensión y anunció que enviaría al zar de la frontera, Tom Homan, para ser su interlocutor.

Homan reemplaza de este modo a Greg Bovino, oficial de la Patrulla Fronteriza que había dirigido el gran despliegue y se había ganado la creciente antipatía de la ciudadanía.

Frey aseguró que espera que algunos agentes del operativo abandonen la ciudad hoy mismo. EFE

dte-asb/jgb

(foto)(vídeo)