Juez De Moraes cree que tras la reunión entre Trump y Lula «todo llegará a buen puerto»

1 minuto

Madrid, 29 oct (EFE).- El juez del Supremo brasileño Alexandre de Moraes, a quien EE. UU. sancionó por llevar a cabo un «proceso judicial politizado» contra el expresidente Jail Bolsonaro, confía en que «todo llegue a buen puerto», tras la reunión entre los presidentes estadounidense y brasileño.

En una entrevista con EFE, el magistrado se refirió a estas sanciones -que también afectan a su mujer y que incluyen medidas como el bloqueo de sus bienes en el país norteamericano y la retirada del visado de entrada- y argumentó que «ha quedado claro a partir de las reuniones entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump que la desinformación fue muy grande».

«Lo que llegó al presidente Trump eran informaciones totalmente erróneas» y esas «desinformaciones acabaron llevando a determinadas medidas».

«Una vez aclarado esto y llegando las informaciones verdaderas, creo que este problema será solucionado y parece que todo llevará a buen puerto», señaló.

El relator del caso contra el expresidente Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel, hizo estas declaraciones durante su visita a Madrid para participar en la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional (WCCJ, en inglés).

El pasado 11 de septiembre, Bolsonaro y siete de sus más estrechos colaboradores, entre antiguos ministros y mandos militares, fueron condenados por orquestar un golpe tras perder las elecciones de 2022, en las que se impuso el actual gobernante, Lula da Silva. EFE

