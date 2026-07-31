Juez de Perú ordena liberar al expresidente Humala tras anularse caso por lavado de dinero

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Lima, 31 jul (EFE).- Un juez peruano ordenó este viernes la excarcelación del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), después de que en la víspera el Tribunal Constitucional del país anulara el proceso que llevó al exmandatario a ser condenado a quince años de cárcel por lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electorales a la Presidencia.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional atendió favorablemente la demanda de los abogados del exgobernante para que la liberación se produjera lo antes posible.

Humala lleva en prisión desde abril de 2025, cuando fue condenado por lavado de dinero en un caso que ahora el Tribunal Constitucional estableció que fue ilegal, al considerar que la acusación por lavado de activos carecía de sustento y la ocultación de donaciones para la campaña electoral no estaba tipificado como delito en el momento de los hechos. EFE

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