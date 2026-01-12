Juez declara ilegal cancelación de ayudas del Gobierno Trump para proyectos de energía

2 minutos

Nueva York, 12 ene (EFE).- Un juez federal estadounidense declaró ilegal este lunes la cancelación de ayudas por valor de unos 7.500 millones de dólares para proyectos de energía, generalmente renovable y en estados gobernados por demócratas, que dictó el Gobierno Trump en octubre de 2025.

El juez Amit Mehta señala en su orden que el Gobierno admitió haber decidido cancelar ayudas «basándose en si el receptor residía» en un estado republicano o demócrata, y considera que no es una justificación «racional» ni sigue las prioridades establecidas por el Departamento de Energía.

«(…) La identidad política del estado del beneficiario de la subvención y, en concreto, sus votos electorales emitidos contra el presidente Trump, no ofrece una base racional para explicar por qué los demandados eligieron rescindir las subvenciones de los demandantes frente a otras con el fin de promover su declarado interés en alinear la financiación con las prioridades de la agencia», indica.

Se trata de 321 subvenciones para 223 proyectos, entregadas por agencias de modernización eléctrica y protección climática, y parte de ellas otorgadas entre el 5 de noviembre de 2024, día de las elecciones que ganó el presidente Donald Trump, y su investidura el 20 de enero.

Según la información pública disponible, las empresas receptoras de las ayudas son en su mayoría multinacionales estadounidenses.

La demanda estaba encabezada por la ciudad de St. Paul (Minesota) y varias organizaciones que habían «recibido millones de dólares» en fondos de Energía para proyectos «como desarrollo de vehículos eléctricos, actualizar los códigos de energía de edificios y abordar emisiones de metano».

El juez Mehta se refiere específicamente a siete ayudas por valor de 27,6 millones de dólares que habían recibido las demandantes, y que deben restaurarse. No hace mención al resto de las subvenciones canceladas.

El 3 octubre de 2025, el Departamento de Energía argumentó las cancelaciones diciendo «no contribuían de manera significativa a satisfacer las necesidades energéticas del país, no eran económicamente viables y no generarían un retorno positivo de la inversión de los fondos públicos».

El director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, agregó en X que la financiación para «la falsa iniciativa del ‘Nuevo Pacto Verde’ (del Gobierno de Joe Biden), que pretendía impulsar la agenda climática de la izquierda, serán cancelados». EFE

