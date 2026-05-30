Juez electoral niega levantar la reserva del caso que suspendió al correísmo en Ecuador

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Quito, 29 may (EFE).- El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador Joaquín Viteri negó levantar la reserva de la información del caso ‘Caja Chica’, que llevó a la suspensión temporal del movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), según denunció este viernes la presidenta de la formación, Gabriela Rivadeneira.

El caso ‘Caja Chica’ corresponde a una investigación por presunto lavado de dinero relacionada con una supuesta financiación irregular de la campaña presidencial de 2023 de Ecuador con dinero aparentemente procedente de Venezuela.

«El juez Viteri, en su necedad, y cumpliendo órdenes de (el presidente de Ecuador) Daniel Noboa Azín, niega el levantamiento de reserva de la información contenida en el caso», escribió Rivadeneira en su cuenta de X, donde aseguró que la decisión impide al correísmo conocer «el porqué de la suspensión» y mantiene al movimiento «en indefensión».

La dirigente pidió a la bancada de la Revolución Ciudadana que lleve al pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento) la exigencia de levantar la reserva de la información, al considerar que «el pueblo debe conocer el mamotreto judicial montado para proscribir a la principal fuerza política del Ecuador».

La RC fue suspendida por nueve meses en marzo pasado por el juez tras admitir a trámite una denuncia supuestamente presentada por el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, en la que se solicitaba la medida argumentando la existencia de una investigación reservada en contra del movimiento político por un presunto lavado de dinero, conocida como ‘Caja Chica’.

En ese caso, la Fiscalía investiga por delincuencia organizada a la excandidata presidencial Luisa González, a Correa y a otros miembros de la RC, pues presume que «ingresaban dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023».

Para el correísmo, la suspensión es parte de una supuesta «persecución política» que busca evitar su participación en las elecciones locales inicialmente previstas para el 14 de febrero de 2027, pero que el Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantó para el 29 de noviembre.

El movimiento ya trató de revocar dicha suspensión el pasado mes de abril, una solicitud que también fue denegada por el mismo magistrado. EFE

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