Juez federal de EE.UU. anula nuevas restricciones del Pentágono a la prensa

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Washington, 9 abr (EFE).- Un juez federal en Estados Unidos bloqueó este jueves un segundo intento del Departamento de Guerra, encabezado por Pete Hegseth, de imponer nuevas restricciones al acceso de los periodistas acreditados en el Pentágono, al considerar que la política revisada vuelve a ser inconstitucional.

La decisión fue emitida por el juez Paul Friedman, del Tribunal distrital de Washington, quien concluyó que los cambios introducidos por el Pentágono tras un fallo previo no resolvían las objeciones legales ya señaladas.

El caso fue impulsado por The New York Times, que acusó al Departamento de Guerra de intentar restringir el trabajo periodístico mediante nuevas normas sobre el acceso a información y el movimiento de reporteros dentro del complejo militar.

El juez también ordenó revisar la situación de periodistas a quienes se les habían retirado credenciales, mientras el Pentágono anunció que apelará la decisión y defendió que sus medidas buscan equilibrar seguridad y acceso a la prensa.

En 2025, Hegseth había establecido reglas restrictivas que limitaban el acceso físico a las instalaciones y al uso de fuentes, y planteaba sanciones por solicitar información de interés público sin autorización, incluso si no se trataba de temas clasificados.

Esto llevó a que la mayoría de los medios renunciaran a sus credenciales, incluyendo The New York Times, The Washington Post, Politico, Reuters, Associated Press y cadenas como ABC, CBS, CNN y NBC, así como Fox News, donde Hegseth trabajó antes de asumir el cargo.

Tras esas dimisiones, solo medios conservadores como One America News, The Federalist y The Epoch Times permanecieron acreditados en el Pentágono. EFE

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