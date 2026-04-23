Juez federal ordena la liberación de familia egipcia detenida durante casi un año en Texas

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Austin (EE.UU.), 23 abr (EFE).- Una juez federal en Texas ordenó la liberación de una familia egipcia que ha estado retenida por casi un año en el único centro de detención para familias migrantes activo en EE.UU., según informó uno de sus abogados a EFE.

Hayam El-Gamal y sus cinco hijos, de edades entre los 5 y 18 años, fueron arrestados en junio del año pasado y trasladados al centro en Dilley, después de que su exesposo fuera señalado como el autor de un ataque contra una manifestación a favor de Israel en Colorado.

El juez federal del Distrito Oeste de Texas, Fred Biery, aceptó la recomendación que una jueza de instrucción emitió al inicio de demanda, recomendando que se concediera la petición de habeas corpus de la familia, afincada en EE.UU. desde 2022 y con una solicitud de asilo pendiente.

Hayam y sus abogados sostienen que la familia no tenía conocimiento de los planes de Soliman, y un agente del FBI corroboró esa posición ante el tribunal federal.

Una familia señalada por el Gobierno de Trump

En el documento de recomendación, al que tuvo acceso EFE, la jueza de instrucción asegura que la «privación de libertad» que la familia está sufriendo es «considerable» y subraya las consecuencias negativas que la detención tiene en los menores de edad.

«Cada día más que un niño pasa detenido aumenta el riesgo de que sufra efectos adversos y duraderos graves en su desarrollo psicológico y físico», señaló la magistrada.

Hayam tiene dos gemelos de cinco años, un hijo de nueve, uno de 16 y una hija de 18 años. Esta última fue separada del resto de la familia dentro del centro de detención, en lo que los abogados aseguran fue una medida en represalia por haber hablado con varios medios de comunicación.

La jueza también determinó que es «incuestionable» que la familia está siendo «señalada por el Gobierno» debido a los actos del padre, «pese a que no ha habido evidencia» de que estuvieran afiliados a algún grupo político «o que tuvieran conocimiento lo que iba a suceder».

El mismo día que la familia fue arrestada, Trump hizo dos publicaciones en la plataforma Truth Social sobre el caso: «Podrían ser deportados tan pronto como esta noche», y «seis boletos sin retorno para la esposa de Mohamed y sus cinco hijos».

Al menos un familiar de Hayam, ciudadano estadounidense, ha sido también señalado por las autoridades y ha sufrido «intimidación e interrogatorios» por su relación con ella y sus hijos, según documentos judiciales.

Durante estos diez meses en detención, la familia y sus abogados han denunciado falta de atención médica y condiciones inadecuadas en Dilley, un centro de detención que ha generado amplias críticas y rechazo por parte de organizaciones en defensa de los derechos humanos, políticos opositores y artistas.

Casi 400 personas, entre ellas 77 niños y 244 mujeres adultas, permanecen actualmente retenidas en Dilley, según datos entregados a principios de mes por los legisladores demócratas Greg Casar y Joaquín Castro.

En el último año, más de 6.200 menores de edad han sido detenidos en centros para migrantes en Estados Unidos en el último año, según informaron los congresistas. EFE

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