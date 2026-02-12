Juez impide al Gobierno de Trump degradar a un militar demócrata al que acusa de sedición

2 minutos

Washington, 12 feb (EFE).- Un juez federal ha prohibido temporalmente este jueves que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, tome represalias contra el senador demócrata y veterano de la Marina Mark Kelly, al que quería degradar por su participación en un vídeo en el que instó a los militares a desobedecer órdenes ilegales.

La resolución del juez Rich Leon impide a Hegseth, por ahora, degradar a Kelly en la Marina de Estados Unidos (en la que se retiró con el empleo de capitán de navío) y limitar, por tanto, la cantidad que recibe en concepto de jubilación.

El juez apeló en su decisión a la importancia de la libertad de expresión, consagrada en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

«El secretario Hegseth y sus compañeros acusados ​​deberían reflexionar y agradecer la sabiduría y la experiencia que los militares retirados han aportado a los debates públicos sobre asuntos militares en nuestra nación durante los últimos 250 años», dijo.

El fallo llega al día siguiente de que un gran jurado en Washington se opusiera a seguir una acusación penal contra Kelly y un grupo de legisladores demócratas que en noviembre grabaron un video en el que instaban a los militares estadounidenses a desacatar «órdenes ilegales», en un contexto marcado por el despliegue por parte de Trump de tropas de la Guardia Nacional en varias ciudades cuyas autoridades son demócratas.

El pasado mes de enero Hegseth anunció el arranque del procedimiento para degradar el rango militar del senador demócrata, después de que Trump lo acusara de sedición por instar a soldados a no acatar «órdenes ilegales».

El Pentágono había iniciado antes una investigación por acusaciones de «mala conducta». EFE

acd/er/fpa