Juez impone tercera orden de prisión preventiva contra el encarcelado alcalde de Guayaquil

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Quito, 6 jul (EFE).- Un juez impuso este lunes una tercera orden de prisión preventiva contra el suspendido alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, una de las principales caras de la oposición al presidente Daniel Noboa en Ecuador, que desde febrero está recluido en una cárcel de máxima seguridad.

La nueva orden de prisión preventiva responde al denominado caso ‘Goleada’, donde Alvarez es investigado por lavado de dinero junto a sus hermanos Antonio y Xavier Alvarez, el primero de ellos presidente del Barcelona ecuatoriano, el club de fútbol con mayor cantidad de aficionados en el país, que también irán a prisión preventiva.

Así, los hermanos del alcalde de la ciudad más poblada de Ecuador volverán a prisión, donde ya habían estado encarcelados por este caso hasta el 2 de abril, cuando la orden de reclusión fue sustituida por una libertad condicional, la misma que ahora fue revocada.

La resolución judicial se dio a iniciativa de la Fiscalía y se fundamentó en el testimonio anticipado del denunciante del caso, que refirió presuntos movimientos financieros irregulares relacionados con empresas representadas por los hermanos Alvarez.

Entre los elementos analizados, según el Ministerio Público, consta un supuesto incremento de capital de empresas vinculadas a los procesados.

El caso ‘Goleada’ aborda el supuesto lavado de dinero en que incurrió Alvarez y sus hermanos con el dinero procedente de un presunto contrabando de combustibles subsidiados a través de su red de estaciones de venta de carburantes, caso por el que comenzaron las investigaciones en contra del alcalde.

El juicio por el supuesto desvío ilícito de combustibles ya está en marcha, mientras que el alcalde también irá a un segundo juicio por supuestamente haberse quitado un grillete electrónico que estaba obligado a llevar para evitar ir a la cárcel. Por ambos casos se dictaron órdenes de prisión preventiva en contra de Alvarez.

El político está recluido desde febrero en la llamada Cárcel del Encuentro, la prisión construida por la administración de Noboa a semejanza del modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador, para acoger a líderes de las principales organizaciones del crimen organizado en el país.

El abogado de Alvarez, Ramiro García, denunció las condiciones de reclusión que enfrenta el alcalde, donde según el defensor ha perdido cerca de 30 kilos, el 30 % de su peso corporal en el momento que fue detenido, e incluso llegó a afirmar que ha sufrido desde entonces cuatro desmayos. EFE

fgg/gad