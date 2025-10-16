Juez imputa formalmente a alumno de Universidad de México acusado de matar a un compañero

3 minutos

Ciudad de México, 16 oct (EFE).- El estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Lex Ashton ‘N’, fue imputado formalmente este jueves por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio, acusado de matar a un compañero y lesionar a un trabajador en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, el 22 de septiembre pasado.

Un juez determinó abrir un juicio al joven de 19 años, quien permanecerá en prisión preventiva en el Reclusorio Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, en el oriente de la capital.

La medida fue anunciada tras una audiencia en las salas de juicios orales del Poder Judicial de la Ciudad de México, en la colonia (barrio) Doctores, centro de la capital.

No obstante, el abogado del joven, David Retes, declaró a medios que el juez omitió las pruebas presentadas por la defensa, que pretendía argumentar la «exclusión del delito» por un presunto brote psicótico.

«No nos permitieron el desahogo de los medios de prueba, es decir, la intervención de mis peritos, pero se manifestó que efectivamente él (Lex Ashton) se encontraba desde hace años siendo valorado por la Facultad de Psicología de la UNAM, y obviamente el juez fue omiso», afirmó el abogado.

Retes señaló que peritos particulares determinaron que el joven «se encontraba con un cuadro psicótico, con tendencias a causarse daño a él y obviamente a terceros».

Además, el abogado consideró que al ser «un asunto mediático», al juez «le tembló la mano para hacer justicia», y adelantó que la defensa prepara un amparo por presuntas violaciones a los derechos humanos del acusado.

Agregó que el joven había recibido atención psicológica desde 2021, y recalcó que cuentan con pruebas de un «padecimiento psicótico» que lo llevó a cometer el ataque.

Retes aclaró que la defensa no niega el ataque perpetrado por el joven, pero apuntó que la ley lo «señala como delito» solo para «personas normales», y consideró que en este caso «se trata de una persona enferma».

Finalmente, el abogado comentó que Lex Ashton no se encuentra bien emocionalmente, lo que pone en riesgo su vida.

«Él se ha sentido decaído, triste, deprimido, y es que tiene eventos psicóticos en todo momento(…) Está en un lugar en donde no tiene el tratamiento adecuado(…) y por supuesto que está en riesgo su vida y(…) la vida de las personas con las que está», advirtió Retes.

El viernes pasado, Lex Ashton fue detenido tras ser dado de alta del Hospital General Regional 2, donde estuvo internado por lesiones.

El 22 de septiembre, el estudiante ingresó al CCH Sur (plantel de educación media superior) y atacó con un arma blanca a Jesús Israel, de 16 años, quien murió en el lugar, y a un trabajador del plantel que intentó detenerlo, quien se encuentra en el hospital.

El agresor intentó huir, subió a un edificio y se lanzó de un tercer piso, resultando con un coágulo en la cabeza y lesiones en las piernas.

El presunto responsable estaría ligado a grupos incel, ecosistemas de la manosfera, red de sitios web, blogs y foros en línea que promueven discursos de masculinidad tóxica y antifeminismo. EFE

