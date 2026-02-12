Juez ordena a Trump el regreso a EE.UU. de venezolanos enviados a cárcel salvadoreña

1 minuto

Los Ángeles (EE.UU.), 12 feb (EFE).- Un juez federal ordenó este jueves a la Administración del presidente Donald Trump facilitar a decenas de venezolanos, enviados el año pasado a una prisión de seguridad en El Salvador, regresar a Estados Unidos para que continúen sus procesos de inmigración, si así lo desean.

La decisión judicial representa un revés para el mandatario estadounidense en su campaña de deportaciones masivas. EFE

