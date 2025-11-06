Juez ordena a Washington asignar fondos para cubrir programa alimentario antes de mañana

2 minutos

Nueva York, 6 nov (EFE).- Un juez federal ordenó este jueves al Gobierno de Donald Trump asignar fondos para cubrir completamente los beneficios para el mes de noviembre del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) antes de este viernes para evitar «daños irreparables».

El juez federal John McConnell, de Rhode Island, rechazó un plan presentado previamente por la Administración para cubrir solo parte del SNAP, del que dependen 42 millones de personas y cuya financiación se agotó el pasado fin de semana debido al cierre del Gobierno.

«La evidencia muestra que la gente tendrá hambre, los centros de alimentos estarán sobrecargados y habrá un sufrimiento innecesario» si no cubre el programa, dijo McConnell en un audiencia judicial, dando la razón a un grupo de ciudades, ONG, sindicatos y entidades empresariales, recoge CNBC.

McConnell criticó que el Gobierno no cumpliera con su orden del pasado 31 de octubre para que usara fondos de emergencia y cubrir el programa, del que se benefician unos 10 millones de latinos y de comerciantes establecidos en comunidades de minorías étnicas en EE.UU.

Un grupo de 25 fiscales estatales demócratas que habían reclamado el pago completo de los fondos para la ayuda alimentaria aplaudieron la medida.

«Estoy aliviada de que la gente pueda obtener la comida que necesita, pero es escandaloso que haya requerido una demanda hacer que el gobierno federal alimente a su propio pueblo», dijo en una nota la fiscal de Nueva York, Letitia James, que encabeza el grupo.

Después de que McConnell y otra jueza de Massachusetts instaran al Gobierno a utilizar el fondo de emergencia para mantener estos bonos de alimentos, el Departamento de Agricultura, del que depende el programa, y el de Justicia accedieron el lunes a hacerlo, pero de manera parcial.

No obstante, el presidente Donald Trump desafió el martes a los tribunales y los escritos de los departamentos de su propio Gobierno al declarar en su red social, Truth Social, que las ayudas «se entregarán solo cuando los demócratas de la izquierda radical reabran el Gobierno».

El SNAP, que está subvencionado por unos 8.000 millones de dólares al mes, es uno de los principales programas de asistencia social del país y proporciona subsidios mensuales para la compra de alimentos a familias de bajos ingresos. EFE

us/jco/gad