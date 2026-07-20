Juez ordena al Gobierno de Trump implementar regulaciones sobre las emisiones de hollín

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Los Ángeles (EE.UU.), 20 jul (EFE).- Un juez federal ordenó al Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, a implementar las normas de calidad de aire y las regulaciones de las partículas provenientes de la contaminación, conocidas como hollín, establecidas por la anterior administración.

El juez Haywood Gilliam Jr. del Tribunal de Distrito para el Norte de California dictaminó que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) incumplió los requerimientos establecidos en una norma de 2024 derivada de la Ley de Aire Limpio, que refuerza los Estándares Nacionales de Calidad del Aire y Ambiente (NAAQS, por sus siglas en inglés) para el hollín.

El magistrado dio a la EPA hasta el 6 de febrero de 2027 para identificar aquellas zonas del país que infringen las nuevas normas sobre partículas finas, aprobadas en el Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025).

El fallo responde a dos demandas presentadas por una coalición de once estados y tres grandes áreas dirigidas por demócratas y organizaciones de defensa ambiental, para presionar a la EPA a que ponga en marcha las designaciones de cumplimiento.

«Dado que no existe controversia sobre el hecho de que la EPA no cumplió a tiempo con su obligación no discrecional, procede dictar una sentencia sumaria a favor de los demandantes», señaló el juez en el fallo.

Además, Gilliam rechazó la solicitud del Gobierno Trump de suspender el caso a la espera de la decisión de un tribunal de apelaciones sobre la legalidad de la norma de 2024.

El fiscal general de California, Rob Bonta, dijo este lunes que la decisión allana el camino para medidas de protección que salvarán vidas y reducirán la contaminación atmosférica nociva en comunidades de todo el país.

El hollín, conocido como una partícula cancerígena, es emitido por una variedad de fuentes, incluidos los vehículos con motores de combustión, las fábricas y las obras de construcción.

Debido al pequeño tamaño de estas partículas, una vez inhaladas, pueden penetrar en las partes inferiores de los pulmones y afectar a otros órganos, lo que puede provocar serios problemas de salud, como la reducción de la esperanza de vida, ataques cardíacos, ataques de asma y cáncer.

Los demandantes advierten que los efectos por el hollín recaen de manera desproporcionada sobre las comunidades de bajos ingresos y las comunidades de afrodescendientes y minorías étnicas. EFE

amv/seo