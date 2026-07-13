Juez ordena asignar abogados de oficio al líder opositor ugandés en su juicio por traición

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Nairobi, 13 jul (EFE).- El juicio por traición contra el histórico líder de la oposición en Uganda, Kizza Besigye, comenzó este lunes en el Tribunal Superior de Kampala en medio de un boicot de su equipo de defensa que obligó al juez a ordenar la asignación de abogados de oficio y a aplazar la audiencia hasta el próximo miércoles.

La defensa justificó su postura tras denunciar «amenazas persistentes» y debido a la detención de uno de los defensores principales del opositor, Erias Lukwago, así como a la prohibición de entrada a territorio ugandés a la abogada keniana Martha Karua, a quien se le impidió unirse al equipo.

La defensa de Besigye anunció el boicot tras argumentar que no se cumplían las garantías mínimas para un proceso justo.

Ante la falta de representación legal, el juez Emmanuel Baguma ordenó al secretario del tribunal proporcionar a Besigye y al coacusado Hajji Obeid Kamulegeya Lutale una lista de abogados de oficio provistos por el Estado para que escojan a sus nuevos defensores.

La orden judicial establece que, si los acusados no realizan una selección, el propio tribunal les asignará la defensa de manera automática.

Sin embargo, Besigye manifestó su rechazo absoluto a cualquier representación impuesta por el Estado y reiteró su intención de ser defendido únicamente por sus abogados de confianza.

En las afueras del tribunal, simpatizantes del Frente del Pueblo por la Libertad (PFF, por sus siglas en inglés) —la formación de Besigye— acusaron a la corte de intentar acelerar de forma desmedida el proceso penal con el objetivo político de cerrar el caso y dictar sentencia antes del 31 de julio.

El magistrado Baguma dispuso finalmente un receso y aplazó las audiencias hasta el miércoles 15 de julio para resolver la situación de la defensa de los procesados.

Besigye desapareció en extrañas circunstancias a finales de noviembre de 2024 en Nairobi, capital de Kenia, y apareció unos días más tarde en un tribunal militar de Uganda acusado de traición, un delito que puede acarrearle la pena de muerte.

Está acusado de preparar un complot para derrocar al Gobierno y de haber viajado a Suiza, Grecia y Kenia para recabar apoyo financiero, promover la caída de las autoridades ugandesas y facilitar desplazamientos de ciudadanos a Kenia para recibir entrenamiento paramilitar.

El PFF es el nuevo partido de Besigye, pero fue lanzado en julio de 2025 cuando éste ya estaba en prisión.

Médico, excoronel del Ejército y antiguo aliado del presidente ugandés, Yoweri Museveni, de 81 años y en el poder desde 1986, Besigye es una de las figuras más destacadas de la oposición ugandesa: las fuerzas de seguridad han intentado impedir sus actos públicos y ha sido detenido en numerosas ocasiones.

Pese a ello, se ha postulado a la Presidencia de Uganda en cuatro elecciones (2001, 2006, 2011 y 2016) y se ha convertido en un símbolo de la lucha por la democracia en Uganda. EFE

aam/pcc