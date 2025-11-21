Juez ordena capturar y encarcelar a la exministra peruana asilada en la embajada de México

Lima, 21 nov (EFE).- Un juez peruano ordenó este viernes la captura internacional y prisión preventiva por cinco meses contra la ex primera ministra Betssy Chávez, que está asilada en la residencia de la embajada de México en Lima, mientras es juzgada por el fallido golpe de Estado que intentó dar el expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.

La decisión fue tomada por el juez Juan Carlos Checkley, quien señaló que el peligro de fuga de Chávez es «palpable» por su no asistencia al control del registro biométrico y a las audiencias judiciales, según informaron medios locales.

El jueves, antes de conocerse esta resolución judicial, el primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, negó que su país vaya a irrumpir en la embajada de México en Lima para una eventual detención de Chávez, como hizo Ecuador con el exvicepresidente correísta Jorge Glas porque, según dijo, su Gobierno respeta del derecho internacional. EFE

