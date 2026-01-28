Juez ordena la liberación inmediata de estudiante venezolano detenido por ICE en Florida

Miami (EE.UU.), 28 ene (EFE).- Un juez de EE.UU. ordenó la liberación inmediata del estudiante venezolano de secundaria Javier Giménez Rivero, detenido por inmigración en Orlando, Florida, al considerar el hecho de «ilegal» y criticar al Gobierno de Donald Trump por el procedimiento.

El juez Roy B. Dalton Jr. cuestionó con firmeza tanto la detención como los argumentos legales presentados por el Departamento de Justicia (DOJ) para mantenerlo bajo custodia, e incluso advirtió sobre posibles sanciones contra los fiscales involucrados, según la decisión, a la que tuvo acceso EFE.

El estudiante, sin récord criminal y quien tiene una solicitud de asilo pendiente y otros documentos en trámite, incluida una autorización de trabajo, fue arrestado el 7 de enero y trasladado a la cárcel del condado de Orange, en el centro de Florida.

Los abogados del joven presentaron un recurso legal el 13 de enero, y el 21 de ese mes Dalton dictó verbalmente la orden de liberación, que esta semana se ha formalizado en un documento de 16 páginas.

El juez subrayó que la detención era ilegal, ya que el estudiante reside en Estados Unidos desde hace varios años.

Según el magistrado, la ley correcta para su caso es la que regula a los extranjeros ya presentes en EE.UU., no para aquellos que intentan ingresar al país, como argumentó el DOJ.

«Este tribunal no tiene el poder de impedir los procedimientos de deportación, pero sí tiene la autoridad para garantizar que el Gobierno cumpla la ley cuando detiene a las personas», señaló Dalton en la orden.

«En este país, no hacemos cumplir la ley violando la ley», agregó.

El juez acusó al DOJ de mezclar intencionalmente conceptos legales y de presentar argumentos «inexplicables» para justificar la detención.

El caso de Giménez Rivero se suma a una serie de fallos judiciales recientes que han cuestionado la interpretación de las leyes migratorias por parte de la administración Trump, especialmente en lo que respecta a la detención indefinida de inmigrantes que ya residen en el país. EFE

