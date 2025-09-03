Juez ordena prisión preventiva para dos implicados en el crimen de Fernando Villavicencio
Quito, 3 sep (EFE).- Un juez de Ecuador ordenó el ingreso en prisión preventiva para dos de los cuatro imputados por la Fiscalía como presuntos autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, acribillado a tiros en 2023 por un sicario a pocos días de que se celebrara la primera vuelta de las elecciones extraordinarias.
El magistrado dispuso que fueran a prisión preventiva el empresario Daniel Salcedo, que ya está recluido en una cárcel por acumular condenas de más de treinta años de privación de libertad, y el exasambleísta del correísmo Ronny Aleaga, quien se encuentra en paradero desconocido.
Así mismo, el juez dejó en libertad condicional, con medidas cautelares, al empresario Xavier Jordán, procesado por diversos casos de corrupción, y al exministro correísta José Serrano.
Tanto Jordán como Serrano residen en Miami (EE.UU.), donde el exministro permanece «bajo custodia» del servicio migratorio (ICE) desde el pasado 7 de agosto, y en caso de que fuera deportado debería comparecer en Ecuador ante el juez. EFE
