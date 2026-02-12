Juez otorga arresto domiciliario a periodista Zamora quien espera resolución de otro caso

Ciudad de Guatemala, 12 feb (EFE).- Un juez penal guatemalteco otorgó este jueves el arresto domiciliario por uno de los tres casos que enfrenta el reconocido periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado desde hace casi cuatro años y quien está a la espera de una resolución en otro caso en su contra.

La decisión fue emitida por el tribunal segundo penal del Organismo Judicial guatemalteco y celebrada por el mismo Zamora Marroquín, quien dijo a periodistas que está a la espera de la resolución en otro caso en su contra, actualmente en manos de la Corte Suprema de Justicia, para así recobrar su libertad. EFE

