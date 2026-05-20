Juez pide cambios urgentes en Perú para combatir lavado de dinero con criptomonedas e IA

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Lima, 20 may (EFE).- El juez de la Corte Suprema de Justicia de Perú Víctor Prado Saldarriaga planteó cambios urgentes en la legislación peruana para adaptarla a los nuevos estándares internacionales de criminalización del lavado de activos con empleo de criptomonedas y herramientas de inteligencia artificial (IA).

“El lavado de activos virtual es la nueva tipología, el modus operandi para limpiar las ganancias de la criminalidad organizada, es la nueva ruta del dinero ilegal”, expresó el magistrado en declaraciones difundidas este miércoles en un comunicado del Poder Judicial de Perú.

Prado Saldarriaga hizo esta invocación al Parlamento peruano durante el foro ‘Tendencias actuales y delitos cometidos mediante inteligencia artificial’, realizado por el Poder Judicial de Perú con el auspicio del programa EL PACCTO 2.0 de la Unión Europea (UE).

En su ponencia ‘Cibercriminalidad, inteligencia artificial y nuevos estándares internacionales: su impacto en el Perú’, el magistrado expresó que, en Perú, la criminalidad organizada desarrolla el lavado de activos a partir de todo lo que se tiene sobre todo desde la minería ilegal.

El magistrado señaló que algunas de las características actuales de la criminalidad son la consolidación de las economías ilegales y el lavado de las ganancias ilegales a través de criptomonedas con el empleo de IA.

Con información reciente proporcionada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Prado Saldarriaga consideró como una preocupación el flujo de capitales en los delitos de extracción que van en ascenso.

Sostuvo que entre los años 2023 y 2024 se calculaba en más de 12.000 de dólares por año el volumen producido por la criminalidad organizada extractiva, principalmente de la minería ilegal, pero para el 2025 los datos se duplicaron y hoy se calcula que la producción del «producto criminal bruto» se aproxima a los 30.000 millones de dólares.

Añadió, que la UIF solo logra que le reporten el equivalente a 853 millones de dólares de cerca de 30.000 millones que se calcula la suma total, lo que representa una diferencia, ni siquiera el 3 % de intervención. EFE

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