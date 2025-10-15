Juez rechaza recusación en su contra y sigue en caso por traición contra opositor ugandés

3 minutos

Nairobi, 15 oct (EFE).- El histórico líder opositor ugandés Kizza Besigye, acusado de traición, compareció este martes ante el Tribunal Superior de Kampala, donde el juez Emmanuel Baguma rechazó las solicitudes de recusación en su contra por presunta parcialidad y el traslado del caso a otra división de esa corte.

Durante la audiencia celebrada en el Tribunal Superior en Kampala, capital de Uganda, el magistrado Baguma afirmó que “no existen fundamentos suficientes” para apartarse del caso ni para transferirlo a otra división judicial, según informaron medios locales.

La defensa había solicitado su recusación por “incompetencia y falta de imparcialidad”, pero el juez la desestimó por considerar que no cumple con los requisitos establecidos en las directrices judiciales que exigen una “apreciación razonable de parcialidad” desde la perspectiva de un observador objetivo.

En cuanto a la jurisdicción, Baguma determinó que “no existe base legal para el traslado” y que la División Criminal del Tribunal Superior es el foro competente para juzgar los cargos de traición.

Tras conocer el fallo, Besigye y otro acusado, el activista Haji Obeid Lutale, advirtieron de que podrían no presentarse en futuras audiencias si no se asigna un nuevo magistrado y que apelarán ante la Corte Constitucional.

El juez informó de que el juicio continuará el próximo 6 de noviembre, cuando se realizará la lectura de los cargos contra Besigye y Lutale.

Besigye, de 69 años, desapareció en extrañas circunstancias a finales del pasado noviembre en Nairobi, capital de Kenia, y apareció unos días más tarde en un tribunal militar de Uganda acusado de traición, un delito que puede acarrearle la pena de muerte.

Está acusado de preparar un complot para derrocar al Gobierno y de haber viajado a Suiza, Grecia y Kenia para recabar apoyo financiero, promover la caída de las autoridades ugandesas y facilitar desplazamientos de ciudadanos a Kenia para recibir entrenamiento paramilitar.

Excoronel del Ejército y antiguo aliado del presidente Yoweri Museveni, en el poder desde 1986, Besigye es una de las figuras más destacadas de la oposición ugandesa. Renunció a su cargo militar en 1999 tras acusar al Gobierno de corrupción y nepotismo.

Desde entonces, las fuerzas de seguridad han intentado impedir sus actos públicos y ha sido detenido en numerosas ocasiones. Pese a ello, se ha postulado a la Presidencia de Uganda en cuatro elecciones (2001, 2006, 2011 y 2016).

Museveni, de 81 años, fue reelegido en enero de 2021 tras un proceso electoral marcado por la desaparición de simpatizantes opositores, protestas reprimidas con munición real y al menos 54 muertos. EFE

aam/pa/fpa