Juez solicita orden de captura para exembajador chino en Ecuador por presunto cohecho

2 minutos

Quito, 8 dic (EFE).- Un juez de Ecuador dispuso una notificación roja de Interpol para Cai Runguo, exembajador de China en el país sudamericano, con el fin de localizarlo a la mayor brevedad tras haber sido llamado a juicio por un presunto delito de cohecho.

En esta causa, conocida como caso Sinohydro por la empresa china encargada de la construcción de la mayor hidroeléctrica del país (Coca Codo Sinclair ), también fue llamado a juicio el expresidente de Ecuador Lenín Moreno (2017-2021), entonces vicepresidente, junto a varios de sus familiares.

Antes de ser nombrado embajador, Runguo representó a Sinohydro en Ecuador y actuó como enlace entre la compañía y el Gobierno de Rafael Correa (2010-2017). En 2010 fue condecorado por el propio Correa en un acto en el que estuvo presente Moreno.

Además del exmandatario Moreno, su esposa, su hija, sus hermanos y su cuñada deberán responder ante la Justicia al figurar como presuntos beneficiarios de sobornos.

Según el juez, existen elementos suficientes para presumir la existencia de una estructura que canalizó millones de dólares desde Sinohydro hacia cuentas vinculadas a los procesados.

La Fiscalía calcula que los sobornos asociados al proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair superaron los 76 millones de dólares.

El caso salió a la luz en 2019, cuando el portal periodístico La Fuente publicó una investigación que vinculaba a uno de los hermanos de Moreno con supuestas cuentas en paraísos fiscales y una propiedad de lujo en Alicante (España), en una aparente triangulación con una empresa opaca. EFE

af/rrt