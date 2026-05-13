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Juez suspende sanciones de Trump contra relatora de la ONU sobre Palestina, Albanese

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Washington, 13 may (EFE).- Un tribunal federal de Washington suspendió este miércoles cautelarmente las sanciones impuestas en 2025 por la Administración de Donald Trump contra la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, al considerar que pueden constituir una restricción inconstitucional a la libertad de expresión.

Albanese, que tenía prohibido entrar en Estados Unidos y un bloqueo financiero total en su contra, anunció en su cuenta de X la decisión del juez federal de Washington, Richard León, en virtud de la demanda interpuesta por sus familiares y destacó que la resolución indica que «la libertad de expresión siempre es del interés público». EFE

dte/lfp/jrh

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