Juez ugandés niega elevar al Constitucional recurso de opositor por falta de imparcialidad

Nairobi, 6 nov (EFE).- El Tribunal Superior de Kampala, la capital de Uganda, rechazó este jueves la petición del histórico líder opositor ugandés Kizza Besigye, acusado de traición, que solicitaba elevar al Tribunal Constitucional una cuestión sobre la imparcialidad del juez que instruye su caso.

El pasado 15 de octubre, el juez Emmanuel Baguma había desestimado una solicitud de la defensa de Besigye para apartarlo del proceso por supuesta «falta de imparcialidad» e «incompetencia», así como su petición de trasladar el caso a otra división del tribunal, al considerar que no existían «fundamentos suficientes» para ello.

En su decisión de hoy, Baguma desestimó la solicitud de Besigye y de otro acusado, el activista Haji Obeid Lutale, que pedía remitir al Tribunal Constitucional una cuestión sobre si un juez que enfrenta una queja ante la Comisión del Servicio Judicial puede seguir presidiendo con imparcialidad un caso que involucra a los mismos demandantes, según recogen medios locales.

La defensa alegaba que, dado que el propio Baguma enfrenta una queja presentada ante la esta comisión por los mismos acusados, el magistrado no podía seguir conociendo el caso con neutralidad.

Sin embargo, el juez consideró que esa petición no planteaba una cuestión constitucional sustancial y, por tanto, no alcanzaba el umbral necesario para ser trasladada al Tribunal Constitucional.

Baguma consideró además que las alegaciones de parcialidad eran «especulativas» y no justificaban la suspensión del proceso.

«El argumento de que los acusados no tendrán un juicio justo es imaginario, ya que el artículo 28 de la Constitución establece los principios del derecho a una audiencia justa, que este tribunal está obligado a respetar», señaló en su falló.

Después del fallo, el equipo legal de Besigye -encabezado por la abogada keniana Martha Karua, exministra de Justicia, y el alcalde de Kampala, Erias Lukwago- pidió tiempo para consultar con sus clientes sobre los próximos pasos, y el juez aplazó la vista hasta el 4 de diciembre.

Besigye, de 69 años, desapareció en extrañas circunstancias a finales del pasado noviembre en Nairobi, capital de Kenia, y apareció unos días más tarde en un tribunal militar de Uganda acusado de traición, un delito que puede acarrearle la pena de muerte.

Está acusado de preparar un complot para derrocar al Gobierno y de haber viajado a Suiza, Grecia y Kenia para recabar apoyo financiero, promover la caída de las autoridades ugandesas y facilitar desplazamientos de ciudadanos a Kenia para recibir entrenamiento paramilitar.

Excoronel del Ejército y antiguo aliado del presidente, Yoweri Museveni, de 81 años y en el poder desde 1986, Besigye es una de las figuras más destacadas de la oposición ugandesa.

Las fuerzas de seguridad han intentado impedir sus actos públicos y ha sido detenido en numerosas ocasiones. Pese a ello, se ha postulado a la Presidencia de Uganda en cuatro elecciones (2001, 2006, 2011 y 2016). EFE

