Jueza critica filtración de la sentencia contra Uribe y el expresidente reacciona airado

Bogotá, 1 ago (EFE).- La jueza del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, criticó este viernes la filtración de la sentencia de 12 años de prisión domiciliaria contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), que motivó una dura interrupción del exmandatario en el comienzo de la audiencia de lectura de la condena.

Heredia señaló que solo su equipo de trabajo conocía el contenido de la sentencia, que envió esta mañana a los abogados de Uribe y de su contraparte en este caso, el senador de izquierda Iván Cepeda, con el sigilo que corresponde, pero «creo que algunos no cumplieron de mantenerlo en reserva porque más nos demoramos en enviarlo que algunos medios de comunicación en publicitar la sentencia», dijo.

«También tengo entendido que alguno de los hijos del señor procesado, que no tuvieron la gallardía de venirlo a acompañar acá cuando vino a hacer presencia, pero sí de hacer publicaciones en contra de la suscrita vía los medios de comunicación», agregó la jueza, lo que provocó una airada reacción de Uribe.

La lectura de la sentencia que le impone 12 años de prisión en régimen domiciliario a Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal comenzó a las 14:00 hora local de este viernes (19:00 GMT), pero unas dos horas antes el contenido de la decisión, de 1.114 páginas, fue publicado en su totalidad por medios locales.

Al mismo tiempo, Tomás Uribe Moreno, uno de los dos hijos del expresidente publicó en su cuenta de X un mensaje con comentarios sobre la sentencia, que comparó con la ausencia de cárcel para el presidente Gustavo Petro, quien fue guerrillero del M-19 en su juventud, y contra varios jefes de la antigua guerrilla de las FARC, lo que aparentemente molestó a la jueza.

«Señora juez, protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera, se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia», le espetó Uribe.

Heredia le pidió tranquilidad y agregó: «Yo no me estoy metiendo con su familia y nunca lo haré, siempre lo he respetado, primero que todo como persona, también lo he respetado por los honores que ha tenido de dirigir nuestra patria, pero simplemente estoy dejando constancia de lo que sucedió en las horas de la mañana».

Acto seguido, la jueza le ordenó a Uribe que se callara, «y si usted quiere, con mucho gusto le doy el uso de la palabra para que deje las constancias».

«Yo no estoy faltando a la verdad, simplemente las publicaciones están ahí y le solicitaré a las autoridades competentes que indaguen qué fue lo que pasó, pero lo que sí tengo que dejar constancia es que desde mi equipo de trabajo, que eran las únicas personas que tenían conocimiento aparte de las partes intervinientes especiales, no se filtró esa información», añadió la jueza para zanjar la discusión. EFE

