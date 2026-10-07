Jueza de Ecuador declara inocentes a 32 tripulantes de dos barcos bombardeados por EE.UU.

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Guayaquil (Ecuador), 7 oct (EFE).- Una jueza de Ecuador declaró inocentes este miércoles a 32 tripulantes de dos embarcaciones que fueron interceptadas y bombardeadas por Estados Unidos en aguas del Pacífico, quienes habían sido procesados por el delito de asociación ilícita, tras ser señalados por supuestamente colaborar con el narcotráfico.

«Una vez que la jueza revisó las pruebas presentadas por la Fiscalía determinó que no se había podido probar que estas embarcaciones y esta tripulación hubieran cometido algún acto ilícito. No existía delito», dijo a EFE Juan Alvia, abogado de los procesados.

Se trata de ocho tripulantes del Conquista 2 y 24 del María Candelaria, dos de los ocho barcos pesqueros hundidos por militares estadounidenses en cooperación con el Gobierno ecuatoriano entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre. EFE

cbs/cpy