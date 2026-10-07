Jueza de Ecuador declara inocentes a 32 tripulantes de dos barcos bombardeados por EE.UU.

Compartir

3 minutos

Guayaquil (Ecuador), 7 oct (EFE).- Una jueza de Ecuador declaró inocentes este miércoles a 32 tripulantes de dos embarcaciones que fueron interceptadas y bombardeadas por Estados Unidos en aguas del Pacífico, quienes habían sido procesados por el delito de asociación ilícita, tras ser señalados por supuestamente colaborar con el narcotráfico.

«Una vez que la jueza revisó las pruebas presentadas por la Fiscalía determinó que no se había podido probar que estas embarcaciones y esta tripulación hubieran cometido algún acto ilícito. No existía delito», dijo a EFE Juan Alvia, abogado de los procesados.

Se trata de ocho tripulantes del Conquista 2 y 24 del María Candelaria, dos de los ocho barcos pesqueros hundidos por militares estadounidenses en cooperación con el Gobierno ecuatoriano entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre.

De acuerdo con el Comando Sur de Estados Unidos, los barcos supuestamente operaban como estaciones flotantes de reabastecimiento de combustible para lanchas que llevan droga hacia Norteamérica.

Los tripulantes de las embarcaciones fueron señalados de tener vínculos con Los Choneros, el grupo criminal más antiguo del país andino, asociado al mexicano Cartel de Sinaloa, y una de las cuatro bandas ecuatorianas catalogadas como terroristas por el Gobierno estadounidense.

Sin embargo, Alvia señaló que la Fiscalía no mostró durante el juicio ningún informe de Estados Unidos que hiciera referencia a investigaciones relacionadas con narcotráfico o tráfico de combustibles y que involucrara a sus clientes. «Son documentos que no existen», aseguró.

Esta sentencia es de primera instancia, pero el abogado cree que el Ministerio Público no la apelará porque «no tiene evidencias».

Este es el primero de tres juicios contra un total de 88 tripulantes de cinco barcos bombardeados por EE.UU. que llega a sentencia.

El segundo juicio se instalará este jueves, para 46 tripulantes, y el tercero, para otros 10, que debía realizarse el pasado 1 de octubre, fue aplazado para el 20 de este mes.

Alvia espera que los magistrados asignados para los otros dos casos también ratifiquen la inocencia de los otros 56 procesados, teniendo como base esta sentencia, ya que «los hechos son idénticos».

Además, tomando en cuenta que hay otros 70 que pertenecen a los otros tres barcos hundidos e incluso varios de las tripulaciones de algunas de estas cinco embarcaciones, pero que fueron detenidos en días diferentes, a quienes la justicia no les formuló cargos al no encontrar delito.

El abogado indicó que ahora los tripulantes, que se defendieron bajo libertad condicional, analizarán qué acciones van a tomar y si solicitarán a la Fiscalía que inicie una investigación por la destrucción de sus embarcaciones pesqueras y el «secuestro» que aseguraron vivir antes de ser entregados a los militares ecuatorianos.

El pasado viernes, Human Rights Watch (HRW) pidió a los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador revelar la base legal de estos ataques e «investigar de inmediato los abusos» que denuncian los tripulantes. EFE

cbs/cpy