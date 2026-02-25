Jueza de Ecuador frena construcción vial para proteger a un sapo en peligro de extinción

Guayaquil (Ecuador), 24 feb (EFE).- Una jueza de Ecuador frenó la construcción de una carretera en la provincia andina de Cotopaxi que podría poner en riesgo la supervivencia del jambato, un sapo en peligro crítico de extinción, aseguró este martes a EFE María del Carmen Vizcaíno, presidenta de Alianza Jambato, la organización que impulsa la protección de la especie.

La magistrada aceptó el lunes una acción de protección interpuesta contra el Ministerio de Ambiente y Energía, encargado de supervisar que la obra se realice siguiendo la normativa ambiental, algo que, de acuerdo a Vizcaíno, no ocurrió.

La carretera, que busca unir las localidades de Angamarca y El Corazón, en Cotopaxi, con Ambato, en Tungurahua, es principalmente construida por la Prefectura de Cotopaxi y pasa cerca del río Guambaine, donde el jambato se reproduce.

«Los renacuajos se desarrollan en este río y si es que impactamos este recurso vamos a impactar también la supervivencia de las diferentes fases del ciclo de vida de la especie, porque tiene tanto la fase acuática como la terrestre», explicó Vizcaíno, que es bióloga de profesión.

La presidenta de Alianza Jambato señaló que desde que empezó la construcción de la vía, en 2024, se arrojaron muchos escombros al río, lo que hizo que «casi desapareciera» el afluente ese año por «la cantidad de arena y de rocas que han caído».

«Hasta el día de hoy no se restauraron esos impactos y se pretende continuar con la vía inclusive utilizando explosivos, lo que iba a causar un mayor impacto sobre este ecosistema», agregó.

El jambato es un sapo endémico de Ecuador que desapareció a fines de la década de 1980 y fue declarado extinto en 2004 por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Sin embargo, fue redescubierto en 2016 en la localidad de Angamarca, en Cotopaxi, el único lugar del mundo donde habita.

«Entre junio y septiembre del 2023 encontramos alrededor de 15 individuos, en 2024 no encontramos ninguno y en diciembre pasado solo hallamos dos», alertó la especialista, que precisó que eso no quiere decir que son los únicos que existen en la zona, pero sí que «la población se ha reducido después de los impactos de la construcción».

La presidenta de la organización señaló que la Defensoría del Pueblo también pidió a la jueza que se declare este hábitat como un área protegida, pero que eso lo conocerán cuando la magistrada emita la decisión por escrito. EFE

