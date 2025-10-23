Jueza de Ecuador ordena prisión preventiva para dos vinculados en crimen de Villavicencio

1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 23 oct (EFE).- Una jueza de Ecuador ordenó este jueves que el empresario Xavier Jordán y el exministro correísta José Serrano vayan a prisión preventiva mientras duren las investigaciones que se siguen contra ellos y otras dos personas que fueron imputadas como presuntos autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, acribillado a tiros en 2023.

Jordán y Serrano fueron vinculados al proceso por el asesinato del candidato presidencial a inicios de septiembre, pero la jueza que lleva la causa había ordenado que se presenten una vez por semana en el Consulado de Ecuador en Miami (Estados Unidos), donde ambos residen.

Sin embargo, este jueves, la magistrada decidió aceptar el pedido realizado por la Fiscalía de que se les cambie la medida y se los envíe a prisión, ya que «dejarlos en libertad constituye un riesgo procesal y obstaculización al proceso», aseguró el Ministerio Público. EFE

cbs/cpy