Jueza de EE.UU. desestima la demanda contra Messi vinculada a dos amistosos con Argentina

Compartir

2 minutos

Miami (EE.UU.), 3 ago (EFE).- Una jueza de Estados Unidos desestimó la demanda contra Lionel Messi por un presunto incumplimiento de contrato en dos partidos amistosos contra Venezuela y Puerto Rico el pasado octubre.

«Tras revisar los escritos de las partes y el expediente, el tribunal concede la moción de desestimación presentada por Messi», se lee en un documento judicial emitido el fin de semana por la magistrada Lisa Walsh, de un tribunal del condado de Miami-Dade (Florida).

La demanda fue presentada por la promotora Vid Music Global (VMG) el pasado abril contra Messi y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por supuestamente incumplir los términos de un contrato por 7 millones de dólares en el que adquirió los derechos exclusivos de organizar y promover dos partidos amistosos que la selección de Argentina disputó contra las de Venezuela y Puerto Rico.

En su fallo, la jueza se refiere únicamente a la moción presentada por el jugador.

Según los demandantes, el contrato estipulaba que Messi debía participar «al menos 30 minutos en cada partido», salvo en caso de lesión, enfermedad o fuerza mayor.

Aunque el ’10’ no disputó minutos en el encuentro contra Venezuela, alegando problemas físicos, al día siguiente jugó un encuentro de la Major League Soccer (MLS) con el Inter Miami. Además, había participado activamente en la promoción del amistoso.

La jueza alegó en su sentencia que «entrenar con la selección nacional y asistir a reuniones no constituyen afirmaciones de hecho, y son precisamente lo que un deportista hace antes de un partido en el que puede o no terminar jugando».

En el caso del amistoso contra Puerto Rico, VMG aseveró haber perdido 1,3 millones de dólares porque el partido iba a disputarse el 13 de octubre en Chicago, pero acabó siendo trasladado a Miami por las protestas migratorias en esa ciudad.

También lamentó que la ausencia de Messi en el amistoso contra Venezuela afectó a la confianza del público acerca de ese partido, en el que el astro argentino acabó jugando como titular.

En una rueda de prensa organizada en abril, los demandantes explicaron que Messi era «parte del esquema» y no podía «lavarse las manos».

El recurso legal abarcaba 11 cargos distribuidos entre Messi, la AFA y Julián Marcos Kapelan, agente que también está demandado, que incluyen incumplimiento de contrato, enriquecimiento injusto, conspiración civil, inducción fraudulenta y tergiversación negligente. EFE

hbc/ims/gbf