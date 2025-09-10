The Swiss voice in the world since 1935

Jueza de EE.UU. frena por ahora despido de Lisa Cook de la Fed ordenado por Trump

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 9 sep (EFE).- Una jueza federal bloqueó este martes de forma temporal la orden del presidente estadounidense, Donald Trump, de destituir a Lisa Cook como gobernadora de la Reserva Federal, decisión que mantiene a la economista en el cargo mientras se resuelve la disputa legal.

La decisión de la jueza federal Jia Cobb, de Washington D.C., representó un revés para Trump, que busca destituir a Cook por supuesta falsificación de documentos hipotecarios, pese a no enfrentar cargos.

La defensa de la gobernadora alegó que la medida respondía a motivaciones políticas y según sus abogados, el presidente pretende colocar aliados en la Fed para forzar recortes de tasas.

En su fallo, la jueza Jia Cobb sostuvo que los argumentos esgrimidos por Trump para destituir a Cook no cumplían con los requisitos de causa justificada. Señaló que la supuesta irregularidad se produjo antes de que ella asumiera el cargo como gobernadora de la Reserva Federal.

Cook había firmado los documentos de su hipoteca en 2021, alrededor de un año antes de incorporarse al organismo, tras ser nominada por el presidente Joe Biden.

Finalmente el fallo asegura que el actuar del Departamento de Justicia de la Administración Trump contra Cook violentó el «principio de defensa» ya que no coincide con la interpretación de que el mandatario tenga «amplios poderes» para haber destituido a la gobernadora de la forma en la que se hizo. EFE

