Jueza ordena el retiro inmediato de polémica valla en sede migratoria cerca de Chicago

2 minutos

Chicago (EE.UU.), 10 oct (EFE).- Una jueza de EE.UU. dictaminó este viernes que una valla de seguridad construida alrededor del centro migratorio en Broadview, cerca de Chicago y que centra las protestas contra la redadas y deportaciones desde hace varias semanas, viola el derecho de este suburbio a acceder a sus propios terrenos y ordenó su demolición.

En su fallo, la jueza federal de distrito LaShonda Hunt afirmó que a partir de los propios argumentos del gobierno federal, era evidente que «no hay ningún plan para derribar la valla y que la ‘Operación Midway Blitz’ (migratoria) no tiene un final a la vista».

La valla metálica de 2,4 metros de altura fue construida alrededor del centro de detención temporal en la calle Beach, donde se han registrado protestas diarias y enfrentamientos con agentes federales que utilizaron gases lacrimógenos y otras armas contra la multitud.

La jueza indicó que el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, escribió en una carta a la comunidad que la agencia tiene un problema con las «reuniones ilegales» de manifestantes y que «no habrá cambios» en su postura operativa hasta que cesen las manifestaciones.

«En otras palabras, las operaciones actuales (de los acusados) son indefinidas y las protestas, que el director interino Lyons aparentemente considera que entran en la categoría de ‘actividades ilegales’, sin duda continuarán», escribió la jueza.

La valla debe ser retirada inmediatamente, ordenó la jueza.

La alcaldesa de Broadview, Katrina Thompson, que había presentado la demanda, declaró que el fallo representaba «una victoria decisiva para la seguridad pública».

«La valla ilegal construida por ICE no solo constituye un claro desafío a la ordenanza de Broadview, sino también un riesgo inaceptable y creciente para nuestros negocios de Beach Street, sus clientes y nuestro personal de emergencias», señaló Thompson.

Según la Alcaldía de Broadview, la valla fue levantada «en plena noche sin previo aviso», y no solo priva físicamente a la aldea de su derecho a controlar sus propias tierras, sino que constituye un peligro para la seguridad.

Para los abogados del gobierno, «no había otra opción» que instalar la valla, ya que los manifestantes se congregaban día tras día y acosaban a las fuerzas del orden en el exterior del centro, incitando a la violencia y pinchando las llantas de los vehículos del ICE que entraban y salían del estacionamiento.

ICE no respondió a solicitudes de comentarios. EFE

jm/ims/pddp

(foto)(video)