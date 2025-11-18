Jueza paraguaya concede extradición a Perú de presunto líder de banda criminal

3 minutos

Asunción, 18 nov (EFE).- Una jueza paraguaya concedió la extradición a Perú del presunto líder de una banda de secuestradores y extorsionadores Erick Moreno, alias el Monstruo, quien permanece detenido en una cárcel de Paraguay tras ser capturado en septiembre pasado.

La jueza de garantías Clara Ruiz Díaz hizo lugar al pedido de extradición solicitado por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Independencia de la Corte Suprema de Justicia de Lima Norte, según la resolución judicial de fecha 17 de noviembre que fue difundida este martes por la prensa local.

A Moreno, según el documento judicial, se le atribuyen los presuntos delitos de secuestro y organización criminal, que tienen una expectativa de pena máxima de 30 y 20 años en Perú, respectivamente.

Ruiz Díaz indicó a EFE que la defensa de Moreno puede apelar la decisión en un plazo de cinco días, hasta el 24 de noviembre próximo, y que en caso de que no suceda «la resolución queda firme» y su juzgado podrá solicitar «el itinerario correspondiente para la extradición».

«En caso que se apele, se corre traslado a la Fiscalía General del Estado por un nuevo plazo de cinco días hábiles y luego se remite al tribunal de apelaciones para que resuelvan el recurso interpuesto», explicó.

La resolución judicial establece que, «una vez que el extraditable se encuentre apto para el traslado», se comunique al país requirente a través de la vía diplomática para que se «proceda al retiro del mismo del territorio nacional».

Erick Luis Moreno Hernández, de 34 años y nacionalidad peruana, fue detenido el pasado 24 de septiembre durante un allanamiento a una vivienda en la ciudad paraguaya de San Lorenzo (centro), en atención a una «orden de captura internacional» y a una «notificación roja, con fines de extradición», informó entonces la Policía de Paraguay.

Dos días después, el extraditable fue trasladado a un pabellón de máxima seguridad del Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza de la ciudad de Emboscada, en el departamento de Cordillera (centro), donde deberá permanecer recluido hasta que se haga efectiva la entrega a las autoridades peruanas.

La decisión judicial detalla que Moreno fue procesado como presunto responsable en el secuestro de la empresaria Jackeline Salazar Flores, en el distrito limeño de Los Olivos, quien fue rescatada por personal policial el 24 de mayo de 2024.

‘El Monstruo’, presunto cabecilla de la banda ‘Los Injertos del Cono Norte’, estaba incluido en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior de Perú, que ofrecía 1 millón de soles (282.000 dólares o 240.000 euros) por información sobre el prófugo.EFE

nva/nvm