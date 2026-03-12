Jueza que falló a favor de exvicepresidenta de Ecuador va a juicio señalada por corrupción

Guayaquil (Ecuador), 11 mar (EFE).- Un juez de Ecuador llamó este miércoles a juicio a la magistrada Nubia Vera, investigada por el presunto delito de concusión, y quien, en 2024, denunció haber recibido amenazas antes de un juicio en el que falló a favor de la exvicepresidenta Verónica Abad, enfrentada con el presidente Daniel Noboa.

La Fiscalía señala que la jueza se habría aprovechado de su cargo para supuestamente pedir dádivas a un hombre a cambio de favorecerlo en un juicio que se procesaba en su despacho.

Entre los supuestos obsequios estaban algunos muebles de alto valor, por lo que el caso fue denominado por el Ministerio Público como ‘Mueble Fino’.

Durante la audiencia, la Fiscalía aseguró que existían comprobantes de transferencias y supuestas conversaciones entre la jueza y el hombre que «evidenciarían» que ella «ejercía amenazas» contra él.

Vera es conocida principalmente por haber dejado sin efecto, el 23 de diciembre de 2024, la suspensión de 150 días sin remuneración que el Ministerio de Trabajo impuso a Abad, quien mantuvo un enconado enfrentamiento con Noboa durante todo el período para el que fueron elegidos en las urnas (noviembre 2023-mayo 2025).

La sanción llegó después de que el Ministerio de Trabajo le abrió a la entonces vicepresidenta un sumario administrativo basado en que cuando el Gobierno aceptó trasladarla desde Israel (donde era embajadora) a Turquía por las crecientes tensiones en Oriente Medio, no viajó en el plazo fijado, si bien Abad sostenía que lo hizo dentro del tiempo permitido por la ley.

La suspensión le impedía asumir la Presidencia durante la campaña electoral que se desarrolló entre el 5 de enero y el 9 de febrero de 2025 y en la posterior segunda vuelta de abril, en la que Noboa ganó la reelección.

Esa sanción se produjo además después de que Abad denunciara al mandatario por supuesta violencia política de género, al acusarlo de liderar un presunto acoso en su contra para forzarla a dimitir.

Tras dejar sin efecto la suspensión de la exvicepresidenta, Vera denunció haber recibido amenazas por el caso.

El Ministerio Público anunció este miércoles que la magistrada también fue suspendida para ejercer su cargo. EFE

