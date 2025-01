Jueza que falló a favor de vicepresidenta electa de Ecuador pide medidas cautelares a CIDH

3 minutos

Guayaquil (Ecuador), 13 ene (EFE).- La defensa de la jueza ecuatoriana Nubia Vera, que falló a favor en la acción de protección interpuesta por la vicepresidenta electa, Verónica Abad, para levantar la suspensión de 150 días que le impuso el Ministerio de Trabajo, anunció este lunes la petición de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque considera que corre «un alto riesgo».

El pasado 23 de diciembre, Vera falló a favor de Abad y suspendió los efectos de la mencionada sanción impuesta por el Ministerio tras abrirle un sumario administrativo por supuesto «abandono injustificado del trabajo».

Esa sanción le impedía asumir la Presidencia de forma temporal cuando el jefe de Estado, Daniel Noboa, con quien mantiene un enfrentamiento desde 2023, pida licencia para hacer campaña electoral, con miras a los comicios del 9 de febrero.

La suspensión se basó en que, cuando el Gobierno aceptó trasladarla a Turquía por las crecientes tensiones en Oriente Medio, no viajó en el plazo fijado, si bien Abad ha sostenido que lo hizo dentro del tiempo permitido por la ley.

La jueza le restituyó a Abad las funciones vicepresidenciales y, tras la audiencia, denunció presuntas presiones y amenazas de integrantes del Consejo de la Judicatura, entre las que mencionó a su titular, Mario Godoy, quien presuntamente le había entregado un dispositivo electrónico de almacenamiento de datos (pendrive) que supuestamente contenía los insumos para resolver la acción de protección y fallar en contra de Abad, algo que Godoy rechaza.

La Fiscalía abrió una investigación, por lo que este lunes la jueza llegó con un chaleco antibalas hasta las instalaciones del Ministerio Público, en Quito, para entregar ese dispositivo.

«Días complicados»

«Estoy muy consternada, han sido unos días complicados. No he dormido porque mantener en custodia el ‘pendrive’ me ha hecho sentir muy vulnerable y sigo porque no sé hasta dónde pueden llegar las amenazas de estas personas», dijo Vera a la salida de la diligencia.

El abogado de la jueza, Washington Andrade, dijo que el ‘pendrive’ fue ingresado a la cadena de custodia y que espera que la Policía Judicial «actúe con rectitud».

«Las pericias informáticas determinarán quién fue, en qué computador se realizó y si es que ha habido modificaciones», señaló Andrade en referencia al documento que -dice- está dentro del dispositivo.

La jueza «se encuentra realmente presionada y, se encuentra solicitando medidas cautelares a la Comisión Interamericana, así también está con medidas protección», avanzó el letrado.

Enfrentamiento entre mandatarios

Este episodio forma parte del enconado enfrentamiento que mantienen Noboa y Abad desde la campaña que los llevó al poder en 2023, pero que se agudizó cuando, tras asumir sus cargos, el mandatario envió a la vicepresidenta a Israel como embajadora, con la misión de buscar la paz entre israelíes y palestinos.

Abad acusó a Noboa de liderar un presunto acoso en su contra para forzarla a dimitir y evitar tener que delegarle las funciones presidenciales.

Tras la resolución de la jueza Vera, Noboa suscribió un decreto en el que envía a Abad a Ankara como consejera temporal de la embajada.

La vicepresidenta debía presentarse en Ankara hasta el 27 de diciembre, pero como no lo hizo, el Gobierno consideró que había incurrido en una «ausencia temporal», por lo que designó a la secretaria de Planificación, Sariha Moya, como vicepresidenta temporal. Días después, encargó esta función a la secretaria de Administración, Cynthia Gellibert, tras problemas de salud de Moya. EFE

