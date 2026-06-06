Jugadores conmueven al brasileño André Jardine en su despedida del América

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México, 5 jun (EFE).- Jugadores y ex elementos del América del fútbol mexicano conmovieron hasta las lágrimas al brasileño André Jardine con las palabras con las que le dieron la despedida luego de dirigir tres años al equipo.

«Esto vale más que todos títulos ganados», afirmó Jardine con la voz entrecortada al ver las dedicatorias de los hombres que dirigió en las Águilas.

El miércoles pasado, el América anunció que, de común acuerdo con André, el club y el estratega separaban sus caminos.

El jueves, las Águilas permitieron que Jardine se despidiera en una conferencia de prensa en la que presumió los tres trofeos de liga consecutivos que obtuvo junto a los de Supercopa y los dos de Campeón de Campeones que lo convirtieron en el técnico más ganador en la historia de la institución.

En dicha despedida estuvieron presentes decenas de aficionados que ovacionaron al entrenador.

Este viernes, el adiós para el brasileño continuó con un emotivo vídeo publicado por el equipo en el que jugadores y ex elementos a los que dirigió le expresaron su agradecimiento por el tiempo compartido.

«Nos duele mucho, hoy se termina esta era acompañada por ti. Te queremos mucho André», afirmó Henry Martín, capitán del equipo.

«André, no sabes lo difícil que es hacer este vídeo para decir adiós», le siguió Jonathan dos Santos.

Desde su concentración con Uruguay, Sebastián Cáceres también le dedicó unas palabras.

«Que te vaya increíble en toda tu carrera porque lo que has hecho por el club y todos los jugadores es increíble; todos te vamos a recordar con cosas muy positivas», dijo Cáceres.

«Dejaste una historia hecha con puño y letra, letras de oro grabadas en este club y vas a ser recordado como lo más grande que le ha pasado al América», le dedicó Israel Reyes.

Los mensajes de canteranos y jugadores continuaron hasta tocar lo más profundo del entrenador.

«Gracias a todos, me reventaron el corazón», concluyó André Jardine.EFE

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