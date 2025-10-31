Jugar al fútbol y estudiar, el proyecto de la FIFA que llegará a 500 escuelas de Venezuela

2 minutos

Caracas, 31 oct (EFE).- El proyecto de la FIFA ‘Fútbol para las escuelas’, que consiste en integrar a niños escolarizados para que aprendan herramientas y valores de este deporte, llegará a unos 500 centros educativos en todos los estados de Venezuela, afirmó este viernes Antonio Buenaño, responsable del programa.

Durante la presentación del programa en Venezuela, Buenaño detalló a los medios de comunicación que 60 personas han sido formadas en el país, aunque se planea capacitar a 1.500, y tienen la misión de expandir esta iniciativa, que aspira llegar a unas 3.000 escuelas venezolanas y beneficiar a 90.000 niños en los próximos años.

«Aquí se busca el desarrollo integral del niño: divertirse, por supuesto, hacer deporte, aprender a jugar, pero sobre todo formar a las nuevas generaciones», indicó el responsable de ‘Fútbol para las escuelas’, que se implementará en el país con el apoyo del Ministerio de Educación y de Deporte y la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

Por su parte, el presidente de la FVF, Jorge Giménez, subrayó la importancia del deporte en la formación infantil, ya que, señaló, aleja al niño de los dispositivos tecnológicos, del ocio y también de las calles.

A su juicio, el fútbol enseña la importancia del «trabajo en equipo, el compañerismo, la comunicación, la confianza» en los otros, herramientas que los niños pueden aplicar en varios ámbitos sociales.

‘Fútbol para escuelas’ es un programa en el que colabora la Unesco y tiene como objetivo «contribuir a la educación, al desarrollo y al empoderamiento de alrededor de 700 millones de niños», según la página web de la FIFA.

Asimismo, «pretende hacer que el fútbol sea más accesible» en el mundo e incorporar «actividades futbolísticas en el sistema educativo, en colaboración con las autoridades y los grupos de interés competentes».

El programa ofrece una aplicación digital gratuita para dispositivos móviles y una plataforma virtual con «contenido relevante para los grupos de interés». También la provisión de equipamiento, incluidos los balones, que se distribuirá en las escuelas y una dotación de 50.000 dólares americanos para la gestión.

Ahora mismo, ‘Fútbol para las escuelas’ se lleva a cabo en 143 federaciones-miembro de las 211 de la FIFA y ha beneficiado a unos 63 millones de niños en el mundo, dijo Buenaño. EFE

