Juicio expone limitaciones para explicar el hundimiento de un submarino argentino

El submarino argentino que implosionó en 2017 con 44 tripulantes estaba en condiciones de navegar, declaró ante el tribunal uno de los exoficiales acusados en el juicio que intenta esclarecer por qué sucedió la mayor tragedia de la Armada, sin certezas de hallar respuesta.

El submarino perdió contacto luego de reportar un desperfecto eléctrico y un principio de incendio cuando navegaba de regreso a su base en Mar del Plata, al sur de Buenos Aires, desde Ushuaia, en el extremo sur de Argentina.

Los restos de la nave fueron hallados un año después a 900 metros de profundidad y 500 kilómetros de la costa luego de una búsqueda internacional que mantuvo en vilo al país.

«El submarino cumplió las normas y los requisitos establecidos. Es falso que no estaba en condiciones de navegar», afirmó este miércoles Claudio Villamide, excomandante de la fuerza de submarinos a cargo del «ARA San Juan», al declarar ante un tribunal en Río Gallegos, 2.500 km al sur de Buenos Aires.

Villamide es uno de los cuatro exoficiales juzgados en el proceso que comenzó el martes sin la presencia de ninguno de los familiares de las víctimas, 43 hombres y una mujer.

Al igual que los otros acusados, afronta cargos por incumplimiento y omisión de deberes y estrago culposo, con penas de entre 1 a 5 años de prisión.

En la audiencia respondió preguntas del tribunal y de la querella. El jueves el juicio proseguirá con la indagatoria al resto de los acusados.

Luego comenzarán a declarar los más de 90 testigos, en un proceso que se estima se extenderá hasta mediados de año.

– Hipótesis y dudas –

En la apertura del proceso, la fiscalía expuso que el hundimiento «no se debió a un hecho fortuito sino que fue un desenlace previsible por el estado de la unidad, que hizo posible el naufragio».

Villamide rechaza esta teoría. «El buque estaba en condiciones de navegar en seguridad, contaba con sus cajas de herramientas y manuales necesarios, elementos de seguridad y de escape», insistió el exoficial destituido por un tribunal de guerra en 2021 debido al caso.

En una extensa exposición técnica, el exoficial admitió que el submarino presentaba una treintena de desperfectos reportados por escrito a lo largo de la cadena de mando, pero que ninguno de ellos le impedía navegar con seguridad.

«Hay cuestiones de las que no habló y son los puntos débiles: cuando hizo el detalle de cómo fueron los llamados de aquella madrugada, no dijo que en dos oportunidades el capitán (del submarino) le preguntó dónde está la flota de superficie. Esa pregunta es importante porque lo que querían saber es cuánto tardaban en llegar», dijo a la AFP la abogada querellante Valeria Carreras.

La hipótesis de la fiscalía es que el fallo de una válvula de la tubería de refrigeración permitió el ingreso de agua al compartimento de baterías, lo que provocó un incendio y luego la implosión del aparato.

El «ARA San Juan» tenía una restricción de inmersión a 100 metros por tener pruebas pendientes luego de cumplir reparaciones.

Villamide declaró que «está comprobado que la implosión se produjo a los 550 metros de profundidad. Es una prueba de que el buque no se había inundado y el casco y las válvulas estaban en buen estado», concluyó.

«Las familias de los tripulantes continúan atravesando este proceso con enorme entereza, pero también enfrentando lo que perciben como intentos de minimizar responsabilidades», expresaron mediante un comunicado.

– Pericia clave –

El abogado defensor del exoficial, Juan Pablo Vigliero, expresó a la AFP que confía «absolutamente en una absolución» de su defendido, al destacar que el juicio carece de pruebas «esenciales» para llegar a una condena.

«Acá murieron 44 personas, se hundió una nave militar del Estado argentino y no hay pericia mecánica, es insólito. El problema es que ahora no se puede hacer porque el submarino quedó a 900 metros de profundidad, sería tan grave como querer reflotar el Titanic», afirmó.

El defensor señaló que esa circunstancia favorece su estrategia de defensa, y por extensión la de los demás acusados.

«La realidad con toda justicia es que al día de hoy no se sabe qué pasó, por qué se hundió y se fue a pique más allá de una situación de colapso», dijo.

Las dudas razonables pueden dejar a los familiares con las manos vacías de justicia y respuestas.

El juicio tendrá audiencias cuatro días consecutivos cada dos semanas.

Río Gallegos, una de las capitales provinciales menos pobladas de Argentina, alberga el proceso con relativa indiferencia. A las puertas del juzgado una pequeña bandera con los rostros de los 44 tripulantes fallecidos en la tragedia es la única referencia al caso.

