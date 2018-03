Juicio por supuesto fraude en el fútbol

Seis ejecutivos de la agencia de marketing ISL/ISMM se sientan desde el martes en el banquillo de un tribunal de Zug acusados de fraude y desfalco.

La agencia, que había sido contratada por la FIFA, se declaró en quiebra en 2001 y dejó una deuda estimada en 300 millones de dólares. Sobre sus directivos pesa la acusación de soborno a funcionarios de deporte para la obtención de contratos.

Los fiscales sostienen que los ejecutivos sabían que se pagaron 18 millones de francos suizos (11,5 millones de euros) a personas que participaron en la negociación de contratos legales, y que más de 100 millones de francos suizos fueron malversados por la ISL y su grupo matriz ISMM, que administraban los derechos de televisión y comercialización para los Mundiales de Fútbol de 2002 y 2006.



Los ex dirigentes niegan las acusaciones de fraude, malversación, quiebra, engaño de acreedores y falsificación de documentos, por las cuales cada demandado es posible que tenga que vérselas con hasta cuatro años y medio de prisión.



La fiscalía ha abierto una investigación criminal contra la agencia, después de que la bancarrota de la compañía desgarrara las finanzas de la FIFA instando a la organización mundial con sede en Zúrich, a presentar una denuncia por irregularidades en las cuentas bancarias de la ISL/ISMM.



Éstas fueron el motivo para el desencadenamiento de un conflicto enconado entre Joseph S. Blatter, presidente de la FIFA, Michel Zen-Ruffinen, el entonces segundo al mando, y el otrora presidente de la Unión de Asociaciones de Fútbol Europeas (UEFA), Lennart Johannson.



Zen-Ruffinen acusó a Blatter de haber expedido pagos irregulares en relación con contratos de marketing. El dirigente negó cualquier anomalía y fue reelegido en 2002 para un segundo mandato al frente de una de las organizaciones más potentes del deporte mundial.



"Fue una de las más grandes crisis por la que pasó la FIFA", admitió Andreas Herren, un portavoz de la federación.



"El 92% de todos los ingresos que la FIFA genera provienen de los derechos de televisión y comercialización para los Mundiales", añadió. "Cualquier cosa que afecta esos derechos supone un asunto de primer rango para nosotros."

Denuncia penal sobreseída

En 2004, la FIFA comunicó que intentaría recuperar los 125 millones de francos de la ISL/ISMM mediante la imputación de procesos civiles por lo que desestimó la denuncia penal.



Pero el juez investigador de Zug, Thomas Hildbrand, continuó con las indagaciones porque se habían encontrado pruebas de presuntos delitos financieros en cinco países.



El sumario de 228 páginas sobre el caso ISL/ISMM se presentó el pasado mes ante los tribunales de Zug.



El presidente de la FIFA, Joseph S. Blatter, dijo que la organización había sido importunada por el caso pero que no le preocupaba mucho el proceso.



Blatter señaló por último: "¿Por qué tener miedo de algo que hemos comenzado nosotros? Ello [el proceso] no perturbará el trabajo y las responsabilidades del mundo del fútbol, de la FIFA y de su presidente."



El veredicto final se espera todavía para este año.



swissinfo y agencias

ISL/ISMM

La agencia 'International Sports and Leisure/International Sports Media and Marketing' (ISL/ISMM) se encargó del marketing de la FIFA durante casi veinte años.



El grupo tuvo que declararse en quiebra por unas pérdidas de 300 millones de dólares (306,25 millones de francos).



En 2006, la FIFA intentó prohibir la distribución de un libro que pormenoriza detalles sobre las acusaciones de corrupción contra la organización relacionadas con la quiebra de la ISL/ISMM.



La FIFA alegó que el libro del periodista británico Andrew Jennings, titulado 'Foul!: The Secret World of FIFA: Bribes, Vote Rigging and Ticket Scandals', contenía pasajes difamatorios y "calumnias y declaraciones inexactas". Más tarde rebatió la petición de censura por un mandamiento judicial.

