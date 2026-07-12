Julián Álvarez: «Siento que voy de menos a más pero lo importante es que el equipo gane»

Compartir

1 minuto

Kansas City (EE.UU.), 11 jul (EFE).- Julián Álvarez, autor del segundo gol de Argentina, dijo que siente que va «de menos a más en el Mundial», pero que lo que realmente importa es que el equipo gane.

«Para un delantero es importante marcar. Creo que voy de menos a más y espero que se dé mejor todavía, pero lo importante es que el equipo gane», dijo en la zona mixta del estadio Arrowhead, donde Argentina se clasificó a las semifinales del Mundial tras derrotar a Suiza por 3-1.

«Como delantero quiero hacer goles, pero también toca correr y defender. Mientras el equipo gane estamos todos felices», añadió.

El delantero del Atlético admitió que «también hay que saber sufrir», al hablar de los problemas que está teniendo Argentina para sacar adelante sus partidos. «Tenemos que mejorar, pero en un Mundial los partidos se dan como se dan. Los equipos son muy fuertes y más en un partido de mata mata, que los equipos lo dejan todo», dijo. EFE

og/hbr

(vídeo) (foto)