Julián Álvarez se revaloriza antes de la gran cita ante Inglaterra

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En un Mundial en el que avanza fatigada y a golpe de milagro, Argentina celebró la resurrección de Julián Álvarez justo a tiempo para el duelo de máxima rivalidad ante Inglaterra el miércoles por semifinales.

El delantero, cuya posible salida del Atlético de Madrid agita el mercado de fichajes, se revalorizó la noche del sábado con un espectacular gol en la prórroga que destrabó el cruce de cuartos de final ante Suiza.

La Araña, que estaba pasando tan desapercibido como en todo el torneo, picó en el momento clave, cuando el marcador de Kansas City señalaba un amenazante empate 1-1.

En el minuto 112, Álvarez recibió la pelota en el pico izquierdo del área suiza, se la acomodó a la pierna derecha y engatilló un misil directo a la escuadra más lejana.

Aunque Lautaro Martínez colocó el 3-1 final, fue Álvarez quien se hizo un lugar en el panteón de héroes de esta Copa del Mundo para la hinchada argentina, acompañando al ídolo máximo, Lionel Messi.

El capitán, con 39 años, pareció empezar a pagar el desgaste físico del campeonato y se fue sin anotar goles por primera vez en el Mundial.

Aún así, los ocho tantos que lleva representan casi la mitad de los 17 anotados por la vigente campeona del orbe.

Pero si había alguien a quien la Messidependencia no le quitaba el sueño era Lionel Scaloni, que nunca dejó de respaldar a Julián Álvarez y a Lautaro Martínez aunque no colaboraran con goles.

«Cuando me decían que el 70 u 80 por ciento de los goles los había hecho Leo y que Lautaro y Julián no habían marcado, yo decía que no me preocupaba porque habían tenido situaciones. Hoy que hicieron gol me preocupa aún menos, me pone contento», dijo el seleccionador en la rueda de prensa en Kansas City.

– «Sigo siendo Julián» –

La Araña recompensó así la extrema confianza que le tiene Scaloni desde que fue pieza clave en la conquista del Mundial de Catar 2022.

El expunta del Manchester City arrancó esta edición desde el banco por una lesión de tobillo que lo tenía parado desde un mes atrás.

En sus apariciones en la fase de grupos no dejó ninguna huella pero, llegada la hora de la verdad, Scaloni le otorgó la titularidad en el primer cruce frente a Cabo Verde en detrimento de Lautaro, máximo artillero de la pasada liga italiana.

El sábado, con su plantel extenuado, Scaloni fue retirando valiosas piezas como Enzo Fernández, que venía de marcar el gol decisivo en la épica remontada 3-2 ante Egipto.

A Julián Álvarez, en cambio, lo mantuvo sobre el césped a pesar de que no había hecho un solo remate a puerta.

Su decisivo gol le dio la razón al técnico y lo colocó en el mapa de un Mundial en el que no pudo seguir la estela de los otros grandes nueves del momento, como Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane.

«No me siento el peor cuando las cosas no salen bien, y hoy que hago el gol tampoco me siento el mejor de todos. Sigo siendo Julián, intentando dar el máximo y ayudar al equipo», dijo después el delantero.

A los 26 años, Álvarez igualó los cuatro goles en partidos mundialistas de eliminación directa que logró Diego Maradona, ambos por detrás de los siete que acumula Messi.

– La mayor pieza del mercado –

Hasta el tiempo extra de Kansas City, Álvarez había generado más titulares en la Copa del Mundo por sus declaraciones que por su juego.

En plena fase de grupos, la Araña sacudió el mercado de traspasos europeo al pedir su salida del Atlético de Madrid después de dos temporadas sin títulos.

Su nombre ya estaba en las portadas desde que unos días antes el club colchonero rechazara una monumental oferta de 150 millones de euros (170 millones de dólares) del vecino Real Madrid.

Tras la declaración de intenciones de Álvarez, el Atlético insistió en que no venderá a su estrella e incluso anunció una denuncia contra el Barcelona, que suspira por hacerse con el argentino para reemplazar a Robert Lewandowski.

El discreto paso del argentino por el Mundial 2026 calmó las aguas hasta su súbita aparición ante Suiza, a la que no tardaron en seguirle rumores de que el Arsenal quiere aprovechar el conflicto entre los grandes de España para atrapar a la Araña.

gbv/ma