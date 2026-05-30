Julia Mengolini, nominada al Premio RSF: «Denunciar a Milei es mostrar valor y coraje»

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Esther Rebollo

Buenos Aires, 30 may (EFE).- La argentina Julia Mengolini, directora de la radio Futurock y nominada al Premio a la Independencia de Reporteros Sin Fronteras (RSF), dijo a EFE que su demanda judicial contra el presidente Javier Milei por violencia digital «es mostrar valor y coraje» para los demás periodistas que también están siendo hostigados.

Mengolini ofreció una entrevista a EFE horas antes de viajar a Marsella, la ciudad francesa donde RSF entregará el lunes sus premios anuales y donde ella es una de las favoritas, además de la primera argentina aspirante a este premio.

Allí se expondrá su caso de violencia digital, uno de los más emblemáticos de Latinoamérica, que, si bien comenzó hace una década, se ha exacerbado desde que el ultraderechista Milei llegó al Gobierno en diciembre de 2023.

«Voy a ser breve, pero es difícil porque es una historia larga: son 10 años de hostigamiento en redes sociales». Con estas palabras Mengolini inicia el relato, que incluye la decisión que tomó en 2025 de denunciar a 20 personas, entre ellas el propio Milei, quien la había demandado antes a ella por injurias.

«Ahí empecé a entender que los que hoy son trolls institucionalizados -porque son funcionarios del Gobierno- habían estado detrás mío desde hacía muchísimos años», afirma.

En julio de 2025, las hordas digitales compartieron dos vídeos fabricados con inteligencia artificial (IA) contra la periodista; en uno aparecía teniendo relaciones sexuales con su hermano: «A mí me lo mandaban permanentemente por email, por mensaje directo, para mortificarme», detalla.

«Las cuentas que lo empezaron a mover -añade- están directamente vinculadas con todo el esquema de los trolls libertarios que reciben sueldo público y de otros que lo hacen desde un costado, todos íntimamente vinculados (a Milei), como la diputada Lilia Lemoine, que también está denunciada y fue una de las que amplificó».

Durante aquel fin de semana de julio de 2025, el presidente argentino dedicó a Mengolini 93 mensajes en las redes sociales, entre propios y reposteados: «Milei fue parte del aparato amplificador, de eso no hay ninguna duda», denuncia.

Fue, añade, «una especie de disciplina (…), como una pedagogía de la crueldad. Lo que se quiso decir con ese video es: te castigo a vos, te mortifico y muestro al resto que esto lo podemos hacer y lo puede hacer el mismísimo presidente».

‘Fake news’ y ultraderecha

La periodista, que fundó en 2016 la radio independiente Futurock, desgrana en su reflexión que «las ultraderechas han logrado instalarse y la organización política del odio -con las milicias digitales- ha crecido mucho».

Afirma que «la mentira es una de las herramientas sobre las que la extrema derecha crece» y «socava el debate público en un sentido muy profundo, porque entre muchas de sus técnicas logran romper los hechos, la realidad, y una de sus herramientas son las ‘fake news'».

«Que ya no sepamos qué es verdad o qué es mentira genera un caos, después ellos pueden imponer sus normas», advierte.

Según la periodista, Milei empezó contra los «zurdos, feministas, ecologistas (…), pero su tolerancia a la crítica es tan baja que terminó criticando y hostigando, incluso demandando, a periodistas que en términos ideológicos son cercanos a él».

Por eso, «denunciar al presidente (Milei) es mostrar un poquito de valor y de coraje para mis colegas, para el resto del mundo, para todos los que son hostigados».

«La carnicería se exacerba» con las mujeres

Los insultos y las amenazas, incluidas sexuales y de muerte, fueron tan graves que la Justicia puso custodia a Mengolini, que terminó rechazando por resultarle «traumática». La directora de Futurock también tuvo problemas de salud, se le desencadenó una dolencia intestinal asociada a su estado emocional.

«Ahora estoy bien y creo que salí fortalecida porque fue tan grotesco lo que hicieron conmigo que empecé a recoger apoyos muy explícitos de un sector importante del arte y la política», responde un año después del episodio del ‘deepfake’ (imagen de vídeo alterada con IA).

Mengolini tiene, además, una certeza: «Las mujeres somos claramente mucho más atacadas en todo este ecosistema digital, que es réplica del patriarcado, porque las mujeres, en cualquier ámbito, somos víctimas de la violencia, pero en el digital se profundiza porque no existen normas que buscan moderar esa relación desigual de poder entre varones y mujeres».

«La carnicería se exacerba» con las mujeres, remarca.

Según RSF, «los insultos, la difamación y las amenazas contra periodistas y medios críticos se han vuelto habituales bajo la administración de Javier Milei». Esto se refleja en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de esta organización, donde Argentina ha caído abruptamente, al pasar del puesto 40 en 2023 al 98 actual. EFE

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