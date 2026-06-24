Julien Dossena deja la dirección creativa de Rabanne tras 13 años

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París, 24 jun (EFE).- El francés Julien Dossena deja la dirección creativa de Rabanne tras 13 años en el cargo, informaron este miércoles la firma de moda y el propio diseñador, en un mensaje de despedida conjunto.

«Con una visión única, redefinió la casa para una nueva generación, rindiendo homenaje a su legado radical y abriendo al mismo tiempo nuevas vías de expresión, atractivo e innovación», destacaron en el texto, que fue publicado en redes sociales.

Rabanne subrayó que Dossena ha sido «el arquitecto de un capítulo remarcable» para la compañía fundada por Paco Rabanne (1934-2023), que forma parte de la multinacional española Puig.

En sus 13 años en la dirección creativa de la marca, resalta el texto, desafió las convenciones, reinventó iconos y supo aunar la artesanía, la cultura y la feminidad moderna.

Por eso la marca le expresó «su más profunda gratitud por su talento, su visión y su compromiso inquebrantable».

Dossena (1982, Ploemeur) que antes de Rabanne había pasado por Balenciaga, llevó a cabo una modernización y revitalización de la impronta de la casa durante su más de una década de trabajo como responsable de la dirección creativa.

Su sucesor se anunciará próximamente, según detalló la prensa especializada en moda. EFE

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