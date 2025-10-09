Juliette Binoche y ‘El agente secreto’ llegan al festival de cine más importante de México

3 minutos

Morelia (México), 9 oct (EFE).- El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el encuentro más importante del séptimo arte en México, celebrará su edición número 23 con estrellas como Juliette Binoche y Jodie Foster, así como con la proyección de ‘El agente secreto’, la película inaugural que será presentada por el director brasileño Kleber Mendonça Filho este viernes.

En la ceremonia de inauguración, Mendonça Filho, galardonado en el Festival de Cannes 2025 con el premio de Mejor Dirección, presentará esta cinta -elegida para representar a Brasil en los premios Óscar- y recibirá la Medalla de la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por sus “invaluables contribuciones a la cinematografía universal”.

Entre los invitados especiales del FICM, que se realizará del 10 al 19 de octubre, están las condecoradas con el Óscar Binoche y Foster, quienes regresan por segunda ocasión a las alfombras rojas de Morelia, en el estado occidental de Michoacán, junto a una selección oficial de 102 largometrajes y cortometrajes.

La representación y reconocimiento al talento internacional femenino será un punto importante del festival, ya que Binoche, además de ofrecer una clase magistral, recibirá el Premio a la Excelencia Artística.

Mientras que la directora argentina Lucrecia Martel también recibirá la Medalla de la UNAM, y será la realizadora Ava DuVernay quien presidirá el jurado de la sección de largometraje de este año.

Esta edición también tiene en su lista de invitados especiales al director español Óliver Laxe con su película ‘Sirat’, elegida por su país para optar a ser nominada al Óscar a mejor película internacional en la próxima edición de los premios más relevantes de la industria.

También se contará con la presencia del cineasta estadounidense Charlie Kaufman, guionista y cocreador de ‘Eterno resplandor de una mente sin recuerdos’ (2004), así como del director francés de origen marroquí Robin Campillo, que presentará su más reciente película ‘Enzo’.

‘Las locuras’ y función de ‘Frankenstein’

Una de las funciones más esperadas del FICM 2025 será ‘Frankenstein’, el más reciente largometraje del mexicano Guillermo del Toro producido por Netflix y que cuenta con el elenco estelar de Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth.

A pesar de la expectativa, se desconoce si el director o el reparto estarán presentes en el certamen michoacano.

Otra cinta que aterrizará en el festival con una función de gala será ‘Las locuras’ del colombiano Rodrigo García, quien en su cinta entrelaza la historia de varias mujeres y reúne a algunas de las actrices más importantes del cine mexicano contemporáneo, como Ilse Salas, Ángeles Cruz, Natalia Solián, Naian González y Fernanda Castillo.

En la selección oficial de esta edición, en la que DuVernay preside el jurado de largometraje, destaca ‘En el camino’ de David Pablos; ‘Juana’, la película debut del reconocido actor Daniel Giménez Cacho; ‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja) de Ernesto Martínez Bucio; ‘Olmo’ del realizador Fernando Eimbcke, conocido por su filme ‘Temporada de patos'(2004); y ‘Vainilla’ de Mayra Hermosillo.

La competición, conformada solo por filmes mexicanos, cuenta con 102 películas, que se dividen en las categorías de Sección Michoacana, con 15 trabajos; Cortometraje Mexicano, con 62 títulos; Documental Mexicano, con 14 obras y Largometraje Mexicano, que incluye 11 cintas. EFE

abz/afs/eav

(foto)