Julio Enciso, el «mita’i» que ilusiona a Paraguay en su regreso al Mundial

afp_tickers

4 minutos

Quienes lo conocen aseguran que Julio Enciso no teme a los desafíos ni se desprende de sus orígenes. Aquel «mita’i» (niño) que hablaba más guaraní que español hoy no solo es un hombre de 22 años, también es la esperanza de Paraguay en su regreso al Mundial.

Mario Trigo, técnico y uno de sus primeros preparadores físicos, lo seguía de cerca cuando era un infante en Caaguazú, una ciudad cercana a Asunción vinculada históricamente a la actividad agrícola y forestal.

El actual mediapunta del Estrasburgo de Francia destacaba por su talento precoz en esta urbe de 98.200 habitantes, donde desde chico patentó su marca con el balón: encarar y avanzar velozmente con rumbo al arco.

El repertorio se conserva y lo ha convertido en pieza clave de la selección paraguaya que al mando del argentino Gustavo Alfaro retornará a una Copa del Mundo (11 de junio-19 de julio) tras dieciséis años de ausencia.

Era un «mita’i» (niño, en guaraní) que «demasiado bien jugaba», recuerda Trigo a la AFP. «Si no le llegaba la pelota, bajaba, hacía magia con el balón: dos, tres veces hasta definir el gol».

A los 12 años comenzó a llamar la atención de captadores de talento mientras actuaba para el Club Carlos Antonio López de Caaguazú, su ciudad natal.

El exfutbolista Roberto Paredes, formador histórico de Libertad, uno de los clubes tradicionales de Paraguay, lo descubrió durante un evento de jóvenes futbolistas en Caaguazú.

– Tacuara, su mentor –

El primer contacto ocurrió en 2016, cuando Paredes quedó impresionado por este chico «de poca movilidad pero gran dominio del balón, buena pegada y excelente definición».

Buscó sumarlo cuanto antes a Libertad.

Los padres de Enciso consideraron prematuro el traslado a la capital, aunque finalmente aceptaron que se sumara a las divisiones formativas del Gumarelo luego de que Mario Trigo les explicara dónde iba a vivir, quién lo cuidaría y cómo sería su vida lejos de casa.

En el Colegio Nacional Adela Speratti de Asunción le hicieron horarios especiales para que compaginara los estudios con el fútbol.

«Las veces que venía, tenía mucho entusiasmo, ganas de trabajar», rememora a la AFP su entonces profesora de arte, Noemí Mercado.

La maestra recuerda que el ídolo albirrojo hablaba en guaraní, la lengua nativa y oficial de Paraguay junto al español.

«Profesora, estoy con ganas de cantar ’13 Tuyutí'», le decía en referencia a una emblemática canción paraguaya. Pero hay algo que le quedó grabado: «Esa humildad, esa llama viva de dónde viene».

Cuando recién comenzaba su carrera, La Joya, como lo bautizó la prensa local, mantuvo una relación cercana con Óscar «Tacuara» Cardozo. El máximo goleador paraguayo fue su referencia y mentor durante sus primeros años en Libertad.

– «Atrevido» e «irreverente» –

Enciso debutó en primera división a los 15 años y llegó a la selección paraguaya absoluta a los 17. Un año después, en junio de 2022, fue transferido al Brighton & Hove Albion de la Premier League.

Tras tres temporadas en el Brigthon, fue cedido al Ipswich Town en el primer semestre de 2025 y seis meses después fue transferido al Estrasburgo, donde ha conformado una potente dupla ofensiva con el argentino Joaquín Panichelli.

«Fue un atrevido desde el comienzo», dice a la AFP el periodista paraguayo Gabriel Cazenave, que lo describe como «impredecible» e «irreverente».

«No le teme a los desafíos. Se fue a Europa hablando más guaraní que español. Y aun así juega, habla, protesta, se integra. Yo quisiera tener un micrófono ahí para saber en qué idioma hablan ahora en Francia».

Ya tiene 31 partidos internacionales con la Albirroja y cuatro goles anotados.

Se ha graduado de figura a partir de una personalidad indomable y exhibiciones simbólicas, como haber anotado el gol mil de Paraguay en competencias oficiales, en la victoria 2-0 ante Uruguay en junio pasado.

Una de las actuaciones que mejor sintetiza su carácter tuvo lugar en marzo de 2025, en el 2-2 ante Colombia en Barranquilla.

Los suyos perdían 2-0 en el duelo clasificatorio, pero Enciso asumió el protagonismo de la remontada: condujo el ataque paraguayo, marcó un gol y asistió en el otro.

Aquel cotejo consolidó la percepción de que La Joya ya no era solo una joven promesa, sino una de las figuras capaces de liderar a la Albirroja en su regreso a un Mundial.

str/ma/raa/ag