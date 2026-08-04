Julio fue el mes más caluroso registrado en Francia

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El mes de julio de 2026 fue el más caluroso y uno de los más secos jamás registrados en Francia desde el inicio de las mediciones en 1900, en medio de la intensificación de los efectos del cambio climático.

Con una temperatura media de 24,9°C, el mes pasado supera los récords anteriores de la ola de calor de agosto de 2003 (24,8°C) y de julio de 2006 (24,4°C), anunció el servicio meteorológico nacional.

El excedente de temperatura fue de +3,8°C respecto a la normalidad (período 1991-2020).

Julio estuvo marcado este año por dos olas de calor, de las cuales la primera, del 4 al 19 de julio, es la tercera más larga conocida en el país y la segunda, que comenzó el 28 de julio, aún continúa.

Desde finales de mayo, Francia ha experimentado su cuarto episodio de calor intenso.

Las tendencias climáticas para los próximos tres meses (agosto, septiembre, octubre) anticipan condiciones más cálidas de lo normal, indica Météo-France.

Con un déficit de lluvia de casi el 70%, también fue el tercer mes de julio menos lluvioso en Francia, agravando aún más la aridez de los suelos.

A finales de julio, «los suelos están aún más secos que en 2022 y 2025 en la misma época, y alcanzan niveles equivalentes a los más bajos jamás registrados», en agosto de 2022, señala Météo-France.

Esta sequía récord de los suelos superficiales perjudica la agricultura y favorece el inicio y la propagación de incendios.

A finales de julio, un megaincendio devastó miles de hectáreas y viviendas en Gironda, en el suroeste del país.

Los meses anteriores más secos en Francia fueron en julio de 2022 (85% de déficit) y julio de 2020 (75%).

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