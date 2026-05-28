Julio María Sanguinetti: «Tenemos el derecho internacional en pausa»

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Montevideo, 28 may (EFE).- El expresidente de Uruguay Julio María Sanguinetti aseguró este jueves que el derecho internacional se encuentra «en pausa» y que el mundo está marcado por agresiones entre Estados o incumplimiento de tratados.

Así lo dijo a la prensa tras disertar en un encuentro organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing, en el que abordó la situación mundial junto al también exmandatario Luis Alberto Lacalle Herrera.

«Estamos en un mundo muy paradójico, porque nos encontramos con que el orden mundial configurado luego de la segunda guerra mundial y reconfigurado más tarde cuando Estados Unidos reconoció a China y se aproximó a China hoy está en crisis», apuntó quien gobernó el país suramericano en los períodos 1985-1990 y 1995-2000.

Sanguinetti agregó que los líderes antisemitas «antes eran de extrema derecha y ahora son de extrema izquierda», mientras que los populismos «antes eran solo de izquierda y ahora también son de derecha».

Minutos antes, durante su disertación, el exmandatario vinculó el avance de los fenómenos populistas en el mundo con el «agotamiento del estado de bienestar».

Consultado por la situación regional, el expresidente dijo que la relación entre Argentina y Brasil es consustancial a la vida de Uruguay y apuntó que la vida del Mercosur fue exitosa durante sus primeros ocho años, porque esos dos países «se entendieron».

Mientras tanto, Lacalle Herrera dijo que el bloque sudamericano cambió mucho desde que nació y aseguró que el error más grande «fue cuando lo quisieron convertir en un club político».

«El otro error más grande fue poner un Parlamento. Es una asociación comercial. Esperemos que se retome el camino ese de asociación comercial», dijo quien fuera presidente del país en el período 1990-1995. EFE

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