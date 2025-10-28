Julio María Sanguinetti afirma que el multilateralismo está «tocando fondo»

Montevideo, 28 oct (EFE).- El expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti afirmó este martes que, en un contexto en el que los esfuerzos por la paz global son manejados «unilateralmente» por Estados Unidos, e incluso «el viejo derecho de gentes» está amenazado, el multilateralismo está «tocando fondo».

Sanguinetti intervino hoy en un panel del ‘Encuentro Internacional Alternativas Urgentes para el Multilateralismo’ (cooperación y coordinación entre múltiples países para tratar problemas comunes y alcanzar objetivos compartido) que se celebra en Montevideo y en el que, durante dos jornadas, líderes y expertos internacionales debatirán acciones concretas para defender y transformar el sistema multilateral ante los desafíos globales actuales.

Preguntado sobre la crisis del multilateralismo, el que fue primer presidente democrático de Uruguay tras la dictadura, entre 1985 y 1990, y nuevamente entre 1995 y 2000, dijo creer que no solo se advierte la caída del derecho internacional en su versión moderna «sino del viejo derecho de gentes», porque «la soberanía de los estados no está respetada».

«Cuando un Estado invade otro, como es el caso de Rusia a Ucrania, estamos ante un fenómeno de una gravedad inusitada», opinó Sanguinetti, en tanto aclaró que Rusia, «pese a su doble cara de país occidental y oriental» fue parte fundamental de la historia de Occidente, por lo que su quiebre de una «norma elemental» como la soberanía es «tremendo».

«La crisis es mucho más profunda que la de multilateralismo. Estamos en la caída del derecho de gentes y, como consecuencia, librados a la veleidosa propiedad de los hombres», insistió el político de 89 años, quien dijo que hoy «los tratados ya no existen, porque se desconocen sustantivamente» y que «lo que ha pasado es que ha habido una mutación de civilización», aseguró.

En el panel en el que intervino Sanguinetti participaron también el ex secretario general iberoamericano Enrique Iglesias y el exvicecanciller uruguayo Nicolás Albertoni. EFE

