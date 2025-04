Juncker: «Trump es un tendero de alto nivel, pero hay que tratarle con respeto»

Bruselas, 16 abr (EFE).- El político luxemburgués Jean-Claude Juncker, que negoció aranceles con Donald Trump en 2018 cuando era presidente de la Comisión Europea, aseguró que el inquilino de la Casa Blanca es un «tendero de alto nivel» al que hay que tratar «con respeto» pero «sin miedo».

«Donald Trump no es alguien estúpido ni ingenuo, hay que ponerse en sus zapatos cuando se le habla. Está embebido de sí mismo, es un hacedor de tratos, un regateador. Es un tendero de alto nivel, pero hay que tratarlo con respeto», declaró Juncker a la emisora «La Première», del grupo público belga de radiotelevisión RTBF.

El predecesor de Ursula von der Leyen como presidente de la Comisión Europea entre 2014 y 2019, rememoró cómo fueron sus encuentros y discusiones con el republicano y cómo cree que hay que afrontar una negociación con él.

«Hay que encontrarse con Trump en igualdad de condiciones, no hay que arrodillarse ante el presidente estadounidense ni ante Estados Unidos, no hay que tener miedo. No se puede llegar con las manos vacías a la Casa Blanca, porque si lo haces, te vas con las manos vacías», dijo.

Antes se habían visto ya en Bruselas, cuando Trump visitó brevemente las instituciones comunitarias aprovechando una cumbre de la OTAN, cuya sede también está en la capital belga. Pero en aquella primera ocasión el encuentro no fue una negociación, sino una bronca.

«Había tenido un comienzo difícil con él, lo conocí en Bruselas cuando visitó las instituciones europeas, fue más bien una bronca, un debate viril y masculino, pero no un debate serio», rememoró.

El republicano le confesó entonces, como ha repetido después públicamente, que no le gustaba la Unión Europea porque la consideraba «una invención de los europeos para frenar la influencia estadounidense en el mundo».

Juncker agregó que los estadounidenses no consideran a la UE como una entidad sino «como una agrupación informal de 27 Estados miembros, por lo tanto, hay que explicar que los tratados europeos prevén que sea la Comisión quien negocie los acuerdos comerciales».

En el marco de las relaciones actuales entre Bruselas y Washington, el expresidente comunitario aconseja que la UE no compre más armas a Estados Unidos «porque Donald Trump parece haber cambiado de postura respecto a la seguridad europea».

«Los Estados miembros están aumentando sus presupuestos de defensa, pero no deberíamos hacerlo en beneficio de Estados Unidos, ya que las declaraciones de Trump sobre la OTAN no me parecen un argumento de venta, sino todo lo contrario», dijo.

«Hay que reforzar el pilar europeo de la OTAN y poner a nuestros ejércitos en condiciones de poder defenderse, incluso sin Estados Unidos. No me gusta la idea de rearmarse, pero es lo que toca», concluyó. EFE

